Göttinger Studie zeigt zuverlässigen Bluttest zur Therapiekontrolle bei innovativer Krebstherapie

Göttingen (ots) - In einem in der renommierten FachzeitschriftClinical Cancer Research(1) publizierten Artikel wurde nachgewiesen,dass eine neuartige Untersuchung zur Therapiekontrolle beiImmuntherapie von Krebserkrankungen mit einer einfachen Blutprobe zusehr guten Ergebnissen führt. Die Studie wurde von ChronixBiomedical, Göttingen mit klinischen Partnern in den USAdurchgeführt.Die Immuntherapie führt bei einer bestimmten Gruppe von Patientenmit metastasierten Krebserkrankungen zu nachhaltig guten Ergebnissen.Allerdings war die Therapiebeurteilung bisher schwieriger als beikonventioneller Chemotherapie, weil es unter Immuntherapie u.a. zueiner scheinbaren Tumorvergrößerung ("Pseudoprogression") trotzspäter nachweisbarem, gutem Ansprechen kommt. Besonders problematischsind Fälle, in denen der Tumor nach Beginn der Therapie einenWachstumsschub bekommt und sich sehr rasch vergrößert, in derFachliteratur als "Hyperprogression" beschrieben.Die o.g. Publikation beschreibt eine prospektive Blindstudie, dieÄnderungen in der zell-freien DNA im Blut mit Hilfe einesproprietären "Genomic Copy Number Instabilität Scores (CNI)" vonChronix Biomedical nutzt, um den Behandlungserfolg nach einem oderzwei Therapiezyklen zu bestimmen. Eingeschlossen wurden 56 Patientenmit verschiedenen Tumor-Typen einschließlich Lunge, Niere, Brust,Bauchspeicheldrüse, Darm und Haut, bei denen der CNI-Scores ermitteltwurde. Alle Patienten wurden einer Behandlung mit Immuntherapeutikaunterzogen, meist Anti-PD1-Immun-Checkpoint-Inhibitoren mitbegleitender Chemotherapie.In der Publikation wird gezeigt, dass der Test von ChronixBiomedical eine 83%-ige Gesamtgenauigkeit bei der Vorhersage desTherapieerfolgs - mit einem prädiktiven Wert für eineTumorprogression von 92% - bereits nach dem ersten Zyklus derImmuntherapie erzielt. Nach einem weiteren immuntherapeutischenZyklus erzielt der CNI-Score einen prädiktiven Wert von 100% für dieTumorprogression. Die parallel gemessenen konventionellen Tumormarkerlieferten hingegen keine Aussage zum Therapieerfolg.Der Senior-Autor, Prof. Dr. Ekkehard Schütz (CMO ChronixBiomedical und Gründungspartner LBC) sagt hierzu: "Die drängendeFrage, die viele klinisch tätige Kollegen an uns richteten, war, wieman die Wirkung der Immuntherapie deutlich früher beurteilen kann.Unsere Hypothese, dass dies mit einfachen Verlaufskontrollen unseresCNI-Scores möglich wäre, wurde nun über meine Erwartungen hinausbestätigt."Besonders hervorzuheben sind sechs Fälle mit Hyperprogression, vondenen fünf eindeutig identifiziert wurden. Auch Fälle mitPseudoprogression wurden korrekt als solche eingestuft. Ein Fall, indem der CNI-Score der radiologischen Beurteilung (die erst Wochenspäter erfolgen kann) klar überlegen war, konnte dokumentiert werden.Der Erst-Autor Dr. Glen J. Weiss (Phoenix, AZ, USA) kommentiert:"Das wichtigste Ergebnis ist die frühzeitige Vorhersage vonTherapieversagern mit dem Test, nämlich nur 3-4 Wochen nach Beginnder Immuntherapie. Die Möglichkeit, Behandlungen frühzeitig auf derGrundlage einer zuverlässigen und genauen Vorhersage zu modifizieren,hat großes Potenzial, die Behandlung vieler Krebsarten maßgeblich zuverbessern. "Die untersuchten Immuntherapien mit sogenanntenanti-PD1-Antikörpern, wie z.B. Pembrolizumab (Keytruda(R) von Merck &Co) oder Nivolumab (Opdivo(R) von Bristol-Myers Squibb), gehören zuden teuersten Therapieformen überhaupt; daher kommt einer frühenBeurteilung ihrer Wirksamkeit auch eine gesundheitsökonomischeBedeutung zu.Dr. Dr. Helmut Wagner (Gründungspartner der amedes Gruppe und derLBC): "Im Vordergrund unseres ärztlichen Handelns steht immer derPatient! Mit dieser innovativen Diagnostik, die wir jetzt in Händenhalten und in Kürze anbieten werden, können wir helfen, dass diesefaszinierenden, therapeutischen Möglichkeiten den Patienten zugutekommen, die von der Therapie auch tatsächlich profitieren können:Optimierte Effizienz des Therapie-Aufwands zum Patientennutzen! Derdamit auch ökonomische Einsatz dieser Therapien ist somit zusätzlichein gesundheitsökonomisch bedeutsamer Faktor im Hinblick auf denwirtschaftlichen Einsatz immer knapper werdender Ressourcen."Zu Chronix: Chronix Biomedical GmbH, Göttingen erforscht diediagnostische Nutzung von zell-freier DNA auf dem Gebiet von malignenTumoren und in der Transplantationsnachsorge. Als einer der Pioniereauf diesem Gebiet sind mehrere diagnostische Ansätze erstmals vonChronix beschrieben und zur Marktreife entwickelt worden. ChronixBiomedical GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Chronix Inc.www.chronixbiomedical.comZu LBC: Die Liquid Biopsy Center GmbH, Göttingen, bietetumfängliche innovative Diagnostik mit dem Schwerpunkt auf zell-freierDNA bei Krebs und Organtransplantation von Ärzten für Ärzte an. Siewurde 2016 zu diesem Zweck von erfahrenen Spezialisten wie Fachärztenfür Laboratoriumsmedizin und Pathologie gegründet und führt dieseAnalysen in enger Kooperation mit der amedes-Gruppe durch.www.liquidbiopsy.centerZu amedes: Die amedes-Gruppe ist ein fachübergreifendesVerbund-Unternehmen Medizinischer Laboratorien zusammen mitausgewiesenen fachärztlichen Experten für Frauenheilkunde, InnereMedizin und Pädiatrie. In ihrer Zielsetzung konzentriert sie sich aufmedizinische Qualität und Innovation in Diagnostik und Therapie, umso höchste Ansprüche von Ärzten und Patienten an die medizinischeVersorgungsqualität von heute und morgen stets zuverlässig undgesundheitsökonomisch tragbar zu erfüllen. Mit ihrer Philosophie"integrated diagnostics + integrated medicine zum Nutzen derPatienten" nimmt sie in puncto Qualität, Technologie, Wissenschaftund Organisation eine Spitzenposition im deutschen Gesundheitswesenein. www.amedes-group.com1) Weiss et al. Tumor Cell-Free DNA Copy Number InstabilityPredicts Therapeutic Response to Immunotherapy, Clin Cancer Res:2017: http://ots.de/FpfNuP