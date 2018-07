Görtz sagt Zalando & Co den Kampf an

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Berlin (ots) - Wettbewerb im Schuhhandel wird wie "Last ManStanding'" / Umsatz soll bis 2021 auf 300 Mio. Euro wachsen / Onlinelegt um 30 Prozent zuBerlin, 19. Juli 2018 - Der Hamburger Schuhhändler Görtz bläst imhart umkämpften Schuhmarkt zum Angriff: "Es wird ein Kampf. Last ManStanding. Und wir nehmen den Kampf auf", sagte Co-GeschäftsführerStephan Tendam dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 08/18). "Inunserem Markt schenkt sich keiner was, da herrscht seit Jahren purerVerdrängungswettbewerb."Mit Investitionen in sein Online-Geschäft, neuen Filialen undhochwertigen Flagship-Stores will Görtz seinen Umsatz von rund 265Mio. Euro auf 300 Mio. Euro im Jahr 2021 steigern. Nach einigenJahren der Krise und Restrukturierung arbeitet Görtz nach Angaben derGeschäftsführung operativ profitabel, hat Schulden getilgt und derCash Flow ist positiv. Das Online-Geschäft, das Görtz wieder selbstbetreibt und nicht mehr an Dienstleister auslagert, legte 2017 um 30Prozent zu und macht inzwischen 13 Prozent der Gesamtumsätze aus -auch hier arbeite man profitabel.Mit Angeboten wie "Check & Reserve", bei denen Kunden onlineSchuhe in Filialen reservieren können, will Görtz analoge unddigitale Welt verzahnen. "On- und Offline sind für unskommunizierende Röhren", so Tendam. Im Markt wollen die Hamburgersich durch ihr Sortiment abheben und durch eine kuratierte Auswahlvon 12.000 Modellen das Mittel- und Premium-Segment bedienen. "Wirdifferenzieren uns durch unser Sortiment. Bei Görtz weiß der Kunde,was er bekommt", sagte Ludwig Görtz, der Urenkel des Gründers undheutiger Verwaltungsratschef, gegenüber 'Capital'.Das Hamburger Traditionshaus zählt mit seinen 160 Filialen in 90Städten zu den fünf größten Ketten der Branche, war aber vor einigenJahren durch das wachsende Online-Geschäft und eine verfehlteExpansion in die Schweiz in Schieflage geraten. 2014 holte dieEignerfamilie Görtz den Finanzinvestor Afinum an Bord, der für 20Mio. Euro 40 Prozent der Anteil erwarb. Der Umsatz stagniert seiteinigen Jahren, doch Götz investiert in neue Filialen und seine IT,allein dieses Jahr 7,5 Mio. Euro.Pressekontakt:Joachim Haack, G+J Kommunikation Wirtschaft + Food,Tel. 040/39 92 72-0, E-Mail: jhaack@publikom.comwww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell