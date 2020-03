Göring-Eckardt will strafrechtliche Verfolgung von Hass und Hetze erleichtern

Osnabrück (ots) - Göring-Eckardt will strafrechtliche Verfolgung von Hass undHetze erleichternGrünen-Fraktionschefin: Kommunalpolitiker besser schützen - Umfrageergebnis zuAttacken "erschreckend"Osnabrück. Die Grünen im Bundestag wollen die strafrechtliche Verfolgung vonHass und Hetze gegen Amts- und Mandatsträger erleichtern. "Wir wollen, dass auchKommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ausdrücklich vor übler Nachrededurch unser Strafrecht geschützt werden", sagte Grünen-Fraktionschefin KatrinGöring-Eckardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Außerdem fordere dieGrünen-Fraktion, dass Kommunalpolitiker "ihre Adressen durch Auskunftssperrenbesser schützen können", so Göring-Eckardt.Die Co-Fraktionsvorsitzende reagierte auf eine aktuelle Umfrage unter Amts- undMandatsträgern auf kommunaler Ebene. "Es ist erschreckend, wenn fast zweiDrittel von ihnen bereits Opfer von Beleidigungen, Bedrohungen oder gar Gewaltwurden. Bricht dieses Engagement weg, gerät unsere Demokratie ins Wanken",warnte Göring-Eckardt. "Ihr Schutz muss dringend stärker in den Blick genommenwerden", sagte sie der NOZ. Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker seien"tragende Säulen unseres Gemeinwesens und unserer Demokratie", trotzdem stündensie "im Fokus von Hass und Hetze".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4543346OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell