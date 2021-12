Göring-Eckardt rechnet mit breiter Zustimmung für Koalitionsvertrag

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt geht davon aus, dass die Parteibasis dem Ampel-Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit zustimmen wird. "Ich rechne mit einer breiten Zustimmung", sagte sie den Sendern RTL und n-tv. Es gebe in der Partei eine "sehr, sehr große" Zufriedenheit, nach vielen Jahren wieder in Regierungsverantwortung zu kommen.

In der Regierung könne man die Klimakrise bewältigen und sehr viel stärker für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen. "Da gibt es schon eine große Aufbruchstimmung in der Partei." Göring-Eckardt äußerte sich enttäuscht, bei der Ministeriumsvergabe leer ausgegangen zu sein. "Ich hätte es gerne gemacht, na klar. Da muss man auch nicht drumherum reden." Sauer auf die Parteivorsitzenden sei sie aber nicht. Sie halte die kommenden Minister für ein gutes Team, welches es gut machen werde. "Und darauf kommt es ja vor allen Dingen an - nicht auf was man persönlich gerne gewollt hätte." Sie verteidigte aber das Verhandlungsergebnis der Parteispitze beim Zuschnitt der Ministerien. Man habe vier Ressorts bekommen, die für die ökologisch-soziale Transformation wichtig seien. Angesprochen darauf, dass mit dem Verkehrsministerium eines der Kernressorts der Grünen an die FDP gegangen sei, sagte die Fraktionschefin: "Alle kann man ja nicht haben. So ist das nun einmal, wenn man mit drei Partnern regiert."

Foto: über dts Nachrichtenagentur