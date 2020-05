Göring-Eckardt fordert verbindliches System für Corona-Tests

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag fordern ein transparenteres und bundesweit einheitliches Konzept für Corona-Tests.



Ihre Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt schlug im "Tagesspiegel am Sonntag" eine Art Corona-Ampel vor. Das Robert Koch-Institut (RKI) soll demnach fünf Corona-Warnstufen mit entsprechend verbindlichen Testpflichten definieren. "Die höchste Stufe bedeutet: Hotspot. Die niedrigste Stufe: so gut wie keine Fälle. Je mehr Fälle es in einer Region gibt, desto mehr Stichproben-Tests an bislang symptomfreien Personen sollte es geben."

In Hotspots mit besonders vielen Infektionen sollten alle Menschen getestet werden, sagte Göring-Eckardt der Zeitung. Nur in Regionen mit der niedrigsten Corona-Warnstufe wären dann lediglich die Personen mit bekannten Symptomen zu testen. Die Grünen-Politikerin betonte: "Nur durch engmaschige und regional angepasste Kontrollen kann ein Rückfall und eine zweite Welle verhindert werden."/sk/DP/zb