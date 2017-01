Göring-Eckardt: Schulz taugt nicht als Feindbild für die AfD

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt glaubt nicht, dass der neue SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz als Feindbild für die AfD taugt. "Das Feindbild der AfD sind doch eher die Grünen", sagte sie der "Bild" (Donnerstag). "Aber damit können wir gut leben. Damit gewinnen wir sogar neue Anhänger. AfD und Trump sind Gründe, dass Wähler bei uns eintreten." Überrascht von Gabriels Rückzug sei sie nicht gewesen, erklärte Göring-Eckardt.

Sie habe sogar darauf gewettet. Gabriel habe Anfang des Jahres ein Feuerwerk an politischen Forderungen rausgehauen, sagte die Grünen-Politikerin: "Das macht man nicht so stückchenweise, wenn man einen langfristigen Plan hat." Für die Grünen sei die Nominierung von Schulz kein Grund, mit einer Koalitionsaussage in den Wahlkampf zu ziehen. "Wir werden einen Wahlkampf für Grün führen und nicht als Anhängsel oder Mehrheitsbeschaffer", erklärte Göring-Eckardt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur