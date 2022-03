Göring-Eckardt: Geld für ukrainische Geflüchtete wird da sein

BERLIN (dpa-AFX) - Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, geht bei der Finanzierung für die Unterbringung und Integration ukrainischer Geflüchteter von einer baldigen Einigung aus. "Dass das Geld am Ende da sein wird und da sein muss, das ist klar", sagte die Grünen-Politikerin am Montag im "Frühstart" von RTL/n-tv. Sie sprach sich zudem für eine schnelle Integration der Menschen im deutschen Arbeitsmarkt aus. Sie würde sich sehr wünschen, dass Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier her kämen und eine pädagogische Ausbildung hätten, sofort dort eingesetzt würden.

Göring-Eckardt gehe davon aus, dass die Organisation dieses Mal besser laufe als 2015. "Ich bin ziemlich sicher, dass wir das schaffen. Die Bereitschaft ist da und ich glaube, auch die Voraussetzungen sind sehr gut dafür", so die Politikerin. "Wer jetzt jemanden in seinem Kinderzimmer hat, der wird aber natürlich in drei, vier, fünf Wochen sagen, das wird so nicht mehr gehen." Daher brauche es schnell "gemeinsame Strukturen und Regelungen", da sonst einzelne Menschen überfordert wären. "Das können und sollten wir uns nicht leisten. Das können wir besser", sagte die Politikerin./svv/DP/mis