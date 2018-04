Görges, Kerber, Maria und Grönefeld für Fed Cup-Halbfinale nominiert

Hamburg (ots) - Das Porsche Team Deutschland geht mit Julia Görges(WTA 11) und Angelique Kerber (WTA 12) an der Spitze in die FedCup-Halbfinalbegegnung gegen Tschechien. Kapitän Jens Gerlach beriefaußerdem Tatjana Maria (WTA 62) und Anna-Lena Grönefeld (WTA-Doppel20) in sein Aufgebot für die Partie, die am 21. und 22. April in dernahezu ausverkauften Stuttgarter Porsche-Arena stattfinden wird.Angeführt wird das Porsche Team Deutschland von Julia Görges, diemit ihren zwei Siegen gegen die Ukraine im vergangenen Jahr denGrundstein zum Verbleib in der Weltgruppe gelegt hatte. Die29-Jährige, die durch ihre Finalteilnahme beim WTA-Turnier inCharleston als deutsche Nummer eins die Mannschaft anführen wird,kehrt nach ihrer Fed Cup-Pause zu Beginn des Jahres ebenso ins Teamzurück wie Angelique Kerber. "Julia und Angelique wären für jedeMannschaft der Welt eine große Verstärkung und sind daher für unsimmens wichtig. Sie sind beide in so starker Verfassung, dass sie diebesten Spielerinnen der Welt bezwingen können. Ich freue mich, dassbeide gegen Tschechien wieder dabei sind", sagt Kapitän Jens Gerlach.In der Erstrundenpartie gegen Weißrussland Anfang Februar waren esTatjana Maria und Anna-Lena Grönefeld, die mit ihrem Erfolg im Doppelden entscheidenden dritten Punkt für Deutschland sicherten. JensGerlach: "Die beiden haben in Minsk viel Leidenschaft und Kampfgeistbewiesen und entscheidend dazu beigetragen, dass wir nach fast 25Jahren das erste Fed Cup-Halbfinale auf heimischem Boden bestreitenkönnen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung können sie auch gegenTschechien eine wichtige Rolle spielen." Antonia Lottner, dieebenfalls in Minsk zum Team gehörte und einen Punkt zum Siegbeisteuerte, wird zudem als Trainingspartnerin in Stuttgart dabeisein.Der gebürtige Stuttgarter Gerlach erwartet im Halbfinale eine engePartie: "Die Mannschaft von Petr Pala hat in den letzten siebenJahren fünf Mal den Titel gewonnen. Tschechien ist einer derhärtesten Gegner, auf die man im Fed Cup zurzeit treffen kann.Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir über die Qualität verfügen,um ins Endspiel einzuziehen." Im Falle eines Sieges würde das PorscheTeam Deutschland zum insgesamt achten Mal im Endspiel stehen. Bei derletzten Finalteilnahme, 2014, unterlag man Tschechien in Prag mit1:3.Das Fed Cup-Halbfinale zwischen Deutschland und Tschechien findetam 21. und 22. April 2018 in der Porsche-Arena in Stuttgart statt.Einige wenige Restkarten sind noch über Easyticket (Tel. 0711 2 555555) erhältlich. Übertragen werden alle Partien der Begegnung livebeim Online-Streamingdienst DAZN (www.dazn.com).Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell