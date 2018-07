Gönnen Sie sich eine Pause von der hektischen Welt und genießen Sie eine entspannte Zeit in einem B&B in Hangzhou

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Xinzhang Wang, ein Beauftragterder Hangzhou Tourism Commission, sagt, dass Frühstückspensionen (Bedand Breakfasts, B&Bs) bei vielen Menschen aus der Stadt auf großeBegeisterung stoßen, da sie ihren Bedürfnissen perfekt entsprechen.Jedermann - Investoren, Betreiber und Kunden lieben B&Bs. Laut denMarktforschungsstatistiken der Hangzhou Tourism Commission gibt esderzeit über 3.000 B&Bs in der Stadt, was ein Beweis für das blühendeund erfolgreiche Umfeld von B&B-Betrieben darstellt. Wenn einSterne-Hotel mit einer exquisiten Mahlzeit vergleichbar ist, dann istein B&B private Hausmannskost mit einem köstlichen, anhaltendenNachgeschmack. Für eine Stadt ist das B&B-Erlebnis manchmal wichtigerals die touristischen Attraktionen. Vielen Touristen vermittelt einB&B die Möglichkeit, eine Stadt intensiver kennenzulernen und dieeinzigartige Schönheit darin zu entdecken.Rund um den West Lake gibt es verschiedene Arten von B&Bs.Besucher können sich vom geschäftigen Treiben der Welt lösen und ihremüden Seelen im Reinen Land zwischen den Bergen und dem Wasser vonHangzhou baumeln lassen.Yunqi Fanjing. Blaues GästehausDie Villa besticht durch ihre mediterrane Dekoration und blau-weißabgestimmte Oberflächen. Die Innenräume sind gepflegt und hell, dieHolzböden sind klassisch und komfortabel, und die blauen Vorhängehellen die Stimmung an sonnigen Tagen auf. Noch beeindruckender istdie private Sammlung von Möbeln aus der Ming- und Qing-Dynastie unddie authentischen Ölgemälde des 19. Jahrhunderts, die den Besucher indiese Epoche zurückversetzen. Das Zwitschern von Vögeln und Zirpenvon Insekten vermitteln ein ländliches Lebensgefühl, während diemoderne Badeinrichtung dezenten Luxus in den Aufenthalt bringt. Dervon Bambus gesäumte Weg bei Yunqi, der während der Qing-Dynastie alseiner der "Achtzehn Aussichtspunkte des West Lake" ausgewählt wurde,ist nur 200 Meter von der Villa entfernt. Die Bambus-Pflanzen, derTeegarten und die alten Tempel sorgen für eine entspannendeAtmosphäre, die den Besucher vom Trubel weg entführt.Malting Art HotelDas Malting Art Hotel ist umgeben von einem Teegarten und üppigen,grünen Bäumen. Es ist ein idealer Ort für Reisende, die eine frische,natürliche Umgebung lieben und ihre geistige Trägheit hinter sichlassen wollen. Die Inneneinrichtung, die Dekoration und dieverschiedenen Hotel-Accessoires sind kunstvoll platziert undgestaltet. Große raumhohe Fenster spiegeln den allmählichen Übergangvon Tag und Nacht im Raum wider; die Gestaltung jedes Zimmersorientiert sich thematisch an den Jahreszeiten des Malzes. Dieindividuell gestalteten Räume sind nach den Stationen desSonnenkalenders benannt. Neu und interessant an diesem B&B ist, dassTeile der Flurwände mit Pappkartons versehen und mit Graffitiverziert sind. Die Gemälde an den Wänden nehmen auch die Form einerCollage an, wobei einige Kunstwerke von berühmten Künstlern undandere schöne Werke von Kindern stammen. Jedes Detail des Hotelsentspricht dem idealen Konzept eines B&B und spiegelt den Geschmackund das sorgfältige Design des Innenarchitekten wider.Es gibt noch viele andere wunderbare B&Bs in Hangzhou, die daraufwarten, entdeckt zu werden. B&Bs sind ein Ort, um der Natur nahe zusein und die blühenden Blütenpracht zu erleben. Eine warme und ruhigeAtmosphäre verlangsamt die Zeit, um den Reisenden Zeit zu geben, dasLeben zu spüren und zu erforschen.Pressekontakt:Lulu+86-13951986839lulu@guruonline.com.cnOriginal-Content von: Hangzhou Tourism Commission, übermittelt durch news aktuell