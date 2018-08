"Gods of Egypt" am 26. August 2018 auf ProSieben (FOTO)

Unterföhring (ots) -Action im Alten Ägypten: Set (Gerard Butler, im Bild), der Gottder Dunkelheit, will den ägyptischen Thron an sich reißen. Im Kampfverwundet er den Gott Horus (Nikolaj Coster-Waldau) schwer und raubtihm seine göttlichen Augen. Doch Horus gibt sich dem Despoten nichtgeschlagen und stürzt sich gemeinsam mit dem Sterblichen Bek (BrentonThwaites) in einen atemberaubenden Kampf um das Reich am Nil ÖProSieben zeigt "Gods of Egypt" am Sonntag, 26. August 2018, um 20:15Uhr zum ersten Mal im Free-TV.© 2016 Concorde Filmverleih GmbH / Lisa TomasettiDieses Bild darf bis 26. August 2018 honorarfrei fuerredaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigungverwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nachRuecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TVDeutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigemCopyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nurim Ganzen verwendet werden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darfnicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitetwerden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Land : USABei Fragen:089/9507-7299.Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell