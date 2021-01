Godiva Aktie: Neuer Schokoladenkrieg?

Der Chocolatier Godiva kündigte Anfang der Woche an, alle 128 Filialen in den USA und Kanada im März zu schließen und sich auf den Verkauf seiner Produkte in Lebensmittelgeschäften und im E-Commerce zu verlegen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in NewYork City, das 1926 in Belgien gegründet und 2007 vom türkischen Mischkonzern Yildiz Holding übernommen wurde, begründete seine Entscheidung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung