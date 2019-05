Godewind Immobilien Aktie: Neues zu „sunsquare“!

Weitere Suchergebnisse zu "Godewind Immobilien":

Von der Godewind Immobilien AG (kurz „Godewind“) gab es zuletzt ja einige Nachrichten. So sei auf den gemeldeten Abschluss des Kaufvertrags für den „City Gate Tower“ in Frankfurt verwiesen (Nettokaufpreis laut Godewind 85 Mio. Euro, was einem durchschnittlichen Kaufpreis von 3.647 Euro pro Quadratmeter entspricht). Zu Beginn der neuen Handelswoche gab es von Godewind dann Neuigkeiten zu einem anderen eigenen Objekt: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



