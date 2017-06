Goal Zero bringt nächste Generation mobiler Energiespeicher auf den Markt (FOTO)

Bluffdale/München (ots) -Portable Power Stations Yeti 400 und Yeti 1400 Lithium versorgenLaptops, Kühlschränke und elektrische Werkzeuge abseits vom Stromnetz- Starke Power bei geringem Gewicht durch austauschbareLithiumzellen- Flexibles Aufladen mit Solarpanels oder NetzsteckerGoal Zero, das führende Unternehmen für tragbare Solarenergie,bringt seine solarkompatible Yeti-Serie an tragbaren Energiespeichernin Deutschland auf den Markt. Mit dem Yeti 400 Lithium und dem Yeti1400 Lithium stehen Nutzern zwei neue Geräte zur Verfügung, die dankLithium-Ionen-Technologie leichter sind als die Vorgängergenerationund sich durch eine größere Kapazität sowie stärkere Stromausgängeauszeichnen.Die mobilen Power Stations verfügen über ein schlankes Design undeine verbesserte Überspannungstoleranz, welche es ermöglicht, auchGeräte wie Bohrmaschine, Trennschleifer und dergleichen zuverlässigmit Strom zu versorgen. Dank der hochwertigen Marken-Lithiumzellensind die Yetis bis zu 60 Prozent leichter, 50 Prozent kleiner undlanglebiger als die Vorgängergeneration.Mehr Leistung und Lebensdauer dank LithiumzellenDie Lithium-Kraftpakete sind leichter, leiser, langlebiger undstoßen vor allem weniger Abgase aus als vergleichbare Diesel- undGasgeneratoren. Der tragbare Goal Zero Yeti 400 Lithium ist mitseinen 400 Wattstunden vor allem für den Betrieb und das Laden vonelektrischen Geräten wie Kameras und Laptops und anderen Anwendungenbis zu 300 Watt Leistung konzipiert.Der große Bruder Yeti 1400 Lithium mit 1400 Wattstunden istbestens geeignet, um größere Geräte wie Kühlschränke zu betreibenoder auch für die Nutzung von elektrischen Werkzeugen. Damit ist dasGerät auch ideal für das Leben und Arbeiten abseits des Stromnetzesgeeignet und digitale Nomaden sowie Van Camper kommen voll auf ihreKosten. Die Kombination aus innovativer Technik in schlanker Hüllewurde auf der CES 2017 mit dem Innovation Award ausgezeichnet. BeidePower Stations können mit Solarpanels oder per Netzstecker wiederaufgeladen werden.Weitere Merkmale von Goal Zeros Yeti Lithium-Reihe umfassen- bessere Akkus für mehr Leistung: Hochwertige, zertifizierteLithiumzellen von Panasonic bieten eine lange Laufzeit fürenergiehungrige Geräte.- einen zum Patent angemeldeten AC-Wechselrichter, dermehrstufigen Überspannungsschutz bietet und eine branchenweitführende Überspannungstoleranz ermöglicht. Dadurch sind die YetiLithium Power Stations mit mehr Endgeräten kompatibel, vonElektrosägen bis hin zu Heizgeräten.- praktische Fächer für das Verstauen von Kabeln.- eine leicht verständliche LED-Anzeige, die Auskunft überEnergieaufnahme und -abgabe sowie Ladestand und verbleibendeLaufzeit gibt. Damit lassen sich Nutzungs- und Ladezeiten bessereinschätzen.- USB-Anschlüsse sowie 12V-Stecker für das Laden verschiedenerGeräte.- eine eingebaute Modul-Plattform im Yeti 1400, die es ermöglicht,sich noch in Entwicklung befindliche Erweiterungenanzuschließen. In Planung sind bereits: MPPT Modul, KFZStarter-Modul, Schnelllademodule für Dritthersteller, Produktewie Drohnen und batteriebetriebene Handwerkzeuge und einVerkettungsmodul, das es dem Nutzer ermöglicht den Yeti 1400 mitweiteren externen Akkus zu verbinden.Die Yeti-Lithium-Serie von Goal Zero wird ab dem 1. Juni für899,99 Euro und 2.499,99 Euro über bestehende Vertriebspartner inganz Europa oder auf www.goalzero.com verfügbar sein.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.goalzero.com/.Über Goal ZeroGoal Zero ist der führende Anbieter von erneuerbarer, tragbarerEnergie. Die Solarpanels, Powerpacks und anderen Solar-Produkte ladenelektrische Endgeräte vom Smartphone bis zum Kühlschrank auf undliefern damit Energie, überall und unabhängig vom Stromnetz. GoalZero gehört zur Unternehmensgruppe NRG und hat sich zum Ziel gesetzt,ein Umdenken der Menschen beim Thema Energie und deren Nutzungherbeizuführen. Daher entwickeln wir innovative und smarte Lösungenzur Energiegewinnung, die bereits mehrfach ausgezeichnet wurden.Unternehmenssitz von Goal Zero ist in Bluffdale, USA, mit 130Mitarbeitern.Pressekontakt Goal Zero:Julia Zhu & Nicole DauOseon+49-69-25 73 80 22-15 & +49-40-228 17 00-14goalzero@oseon.comOriginal-Content von: Goal Zero, übermittelt durch news aktuell