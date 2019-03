Go West! Leitfaden für Exporteure in die USA und solche, die es werden wollen

Finanztrends Video zu



Frankfurt am Main (ots) - Die USA sind für deutsche Exporteure undInvestoren ein attraktiver Markt. Das liegt zum einen an der Größedes Landes und dem hohen Kaufkraftniveau, zum anderen aber auchdaran, dass deutsche Produkte in den USA ein sehr gutes Image haben("Made in Germany"). Durch die jüngste Unternehmenssteuerreform(2018) sind die Vereinigten Staaten (USA) für ausländische Investorennoch einmal deutlich attraktiver geworden. Deutsche können schnellerund leichter Geld verdienen. Hinzu kommt eine seit Jahren stabileKonjunktur in den USA und ein bemerkenswertes Wirtschaftswachstum.Deutsche Investoren müssen sich bei der Überlegung einesMarkteintritts oder eines Investments in den USA sehr gut über diesteuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen informieren. Dabeispielt die Wahl der am besten geeigneten Gesellschaftsform für dasInvestment eine wesentliche Rolle. Die Wahl der richtigenGesellschaftsform kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.Dr. Thomas Rinne, Partner der internationalen WirtschaftskanzleiBuse Heberer Fromm, hat deshalb gemeinsam mit Tobias F. Ziegler,Rechtsanwalt aus New York (US) einen Leitfaden "USGesellschaftsformen" verfasst. Dieser Leitfaden gibt einen erstenEinblick in die Gestaltungsmöglichkeiten und zeigt Empfehlungen fürdie Wahl der Rechtsform unter verschiedenen Gesichtspunkten auf.Den Leitfaden zum Download: https://buse.de/go-west/Pressekontakt:AnsprechpartnerDr. Thomas Rinne(Rechtsanwalt / Abogado)Buse Heberer FrommRechtsanwälte Steuerberater PartG mbBBockenheimer Landstr. 10160325 Frankfurt am MainT: +49 69 9897235-0F: +49 69 9897235-99E: rinne@buse.dewww.buse.deOriginal-Content von: Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte - Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell