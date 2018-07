"Go West!" - CannTrust startet mit drei westkanadischen Lieferverträgen für legal konsumierbares Cannabis mit einem Volumen von voraussichtlich mehr als 17.000 kg pro Jahr im Markt durch

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) -CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen", TSX:TRST), einer der führenden kanadischen lizensiertenCannabis-Hersteller, hat mit seinen ersten drei Lieferabkommen fürCannabis zum legalen Freizeitkonsum einen blendenden Start im neuenMarkt hingelegt. Die Abnahmeverträge für CannTrusts hochwertiges,standardisiertes Cannabis unter drei verschiedenen Marken - Liiv,SYNR.G und Xscape - in British Columbia, Alberta and Manitobaübertreffen die Absatzprognosen von CannTrust bei weitem und belaufensich kombiniert auf jährlich geschätzt mehr als 17.000 Kilogramm. Diebreite Produktpalette umfasst unter anderem getrocknete Blüten,vorgerollte Joints, Öl und Kapseln, die ab dem 17. Oktober 2018 legalim Cannabis-Handel sowie online erhältlich sein werden. CannTrustfreut sich, auf dieser positiven Dynamik aufzubauen, und schließtderzeit Lieferverträge mit weiteren Provinzen ab."Das ist erst der Anfang, CannTrust legt jetzt richtig los! Wirsind nun, dank unserer beispiellosen Produktqualität und Wertigkeit,unseren Innovationen und unserer ausgewiesenen Expertise, einbewährter Primäranbieter für British Columbia, Alberta und Manitoba.Diese Liefervereinbarungen übertreffen unsere ursprünglichenErwartungen. Wir sind bestrebt, mit allen Provinzenzusammenzuarbeiten und unsere Beziehungen auszubauen, und schließengerade Verträge im ganzen Land ab. Es sind äußerst spannende Zeiten -für CannTrust und für Kanada", sagt Brad Rogers, President vonCannTrust.CannTrust setzt mit Blick auf die Zeit nach dem Stichtag 17.Oktober auf innovative Forschung und konzentriert sich auf das"nächste angesagte Ding" im sich entfaltenden kanadischenCannabis-Markt. Das Unternehmen hat mehrere neue Produkte in derEntwicklung, darunter Heißgetränke, Sportgetränke undAlkoholprodukte, die mit THC bzw. CBD versetzt sind, und Vape-Pensfür ein unbeschwertes Inhalationsvergnügen.Dank umfangreicher Planung ist CannTrust in der Lage, diesteigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigem und standardisiertemCannabis zu bedienen. Die Lagerbestände für sowohl den medizinischenals auch den Freizeitbedarf werden in CannTrusts neuem Anbaubetriebfür kontinuierliche Ernte in Niagara, Ontario, erzeugt, dem erstendieser Art. Die Anlage, die sicherstellen soll, dass die Kunden stetsZugang zu qualitativ hochwertigen Produkten zu erschwinglichenPreisen haben, wird derzeit mit einer Jahresproduktion vonschätzungsweise 50.000 Kilogramm betrieben. Um die prognostizierteNachfrage zu decken, wird aber bereits eine neue, rund 55.741Quadratmeter (600.000 Quadratfuß) große Erweiterung finanziert und inAngriff genommen. Wenn die Einrichtung in Niagara vollständig inBetrieb ist, wird sich die Produktion mit über 100.000 Kilogramm mehrals verdoppeln und neue Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit im Marktsetzen.CannTrusts innovativer, disziplinierter Ansatz und diewissenschaftliche Expertise, die den Erfolg des Unternehmens immedizinischen Bereich vorangetrieben haben, werden auch zurDifferenzierung bei der legalen Abgabe an Erwachsene zu Konsumzweckeneingesetzt und genutzt. Die drei CannTrust-Marken für diefreizeitliche Nutzung stehen für unübertroffene Güte und werden denneuen Markt mit standardisierten Produkten und konsistenter Qualitätversorgen. CannTrust führt zeitgleich auch sein Engagement für denGesundheitsbereich und die Patienten weiter, die sich auf dieVersorgung mit CannTrusts hochwertigen, bewährten getrocknetenBlüten, Cannabis-Ölen und veganen Kapseln verlassen.Informationen zu CannTrustCannTrust ist seit seiner Gründung im Jahr 2014 kanadischerMarktführer bei der Herstellung von pharmazeutisch standardisiertenProdukten.Als staatlich regulierter lizensierter Hersteller bringt CannTrustmehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Pharmazie undGesundheitswesen in die Branche für medizinisches Cannabis ein.CannTrust betreibt derzeit eine rund 5.574 Quadratmeter (60.000Quadratfuß) umfassende, hochmoderne Hydrokulturanlage in Vaughan,Ontario, und eine kürzlich in der ersten Phase fertiggestellte 23.225Quadratmeter (250.000 Quadratfuß) große Neugestaltung seiner circa41.806 Quadratmeter (450.000 Quadratfuß) umfassenden NiagaraGreenhouse Facility. Der Ausbau der zweiten Phase ist im Gange undwird voraussichtlich bis Herbst 2018 abgeschlossen und für dieKultivierung bereit sein. Der dritte Bauabschnitt mit einerzusätzlichen geplanten Fläche von rund 55.741 Quadratmetern (600.000Quadratfuß) ist ebenfalls in Angriff genommen und bereits vollständigfinanziert.CannTrust setzt sich für Forschungstätigkeit und Innovation einund ist bestrebt, einen Beitrag zum wachsenden Bestand anevidenzbasierter Forschung über den Einsatz und die Wirksamkeit vonCannabis zu leisten. Unsere Teams für Produktentwicklung treibengemeinsam mit unserem exklusiven globalen Pharmapartner Apotex Inc.die Innovation und Entwicklung von Produkten unablässig voran, diePatienten die Anwendung von Cannabis für medizinische Zweckeerleichtern sollen. Wir unterstützen fortwährend die Aufklärung vonPatienten über Cannabis als Arzneimittel und leiten ein CompassionateUse-Programm, um finanziell bedürftigen Patienten zur Seite zustehen. 