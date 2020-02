Go-Ahead: Jetzt wird’s richtig interessant

Go-Ahead weist am 16.02.2020, 15:02 Uhr einen Kurs von 2191.33 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Eisenbahnen" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Go-Ahead einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Go-Ahead jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Go-Ahead wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

2. Fundamental: Go-Ahead ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Straße und Schiene) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,5 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 30 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,1 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,82 Prozent liegt Go-Ahead 1,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Straße und Schiene" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,92. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.