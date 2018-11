GoPro stellt Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht

Weitere Suchergebnisse zu "GoPro":

SAN MATEO (dpa-AFX) - Der Actionkamera-Spezialist GoPro peilt nach dem Start seines neuen Top-Modells fest die Rückkehr in die schwarzen Zahlen im Weihnachtsgeschäft an.



Im dritten Quartal gab es noch einen Verlust von 27,1 Millionen Dollar, wie das kalifornische Unternehmen nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Und der Umsatz sank im Jahresvergleich um 13,3 Prozent auf 286 Millionen Dollar. Die neue Kamerageneration kam allerdings erst in den letzten Tagen des Quartals in den Handel.

GoPro setzt besonders auf das Spitzenmodell Hero 7 Black, das unter anderem mit wackelfreien Bildern und erstmals auch einer Livestreaming-Funktion punkten soll. Ohne genauere Zahlen hieß es jetzt, das Gerät habe sich im ersten Monat so gut verkauft wie keine andere GoPro-Kamera bisher. Auch gelinge es, viele bisherige Besitzer von Geräten der Firma zu einem Upgrade auf das neue Top-Modell zu bewegen, sagte Gründer und Chef Nick Woodman./hbr/DP/zb