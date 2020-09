GoPro packt mehr von allem in die neue HERO9 Black

SAN MATEO, Kalifornien (ots) - Neuer Sensor für Videos mit 5K, Fotos mit 20 MP und HyperSmooth 3.0-VideostabilisierungNeues Display auf der Vorderseite, größeres Display auf der Rückseite und 30% längere AkkulaufzeitMit dem Max Lens Mod verfügt die HERO9 Black jetzt über Max HyperSmooth und Max SuperView mit UltraweitwinkelGoPro Abonnenten erhalten auf GoPro.com 100 EUR Rabatt für den Kauf einer HERO9 BlackGoPro, Inc. (NASDAQ:GPRO) hat heute seine neue Kamera HERO9 Black (https://gopro.com/de/DE/shop/cameras/hero9-black/CHDHX-901-master.html) vorgestellt. Nach dem Motto "Mehr von allem" verfügt sie über folgende Features: neuer Sensor für 5K-Videos und 20-Megapixel-Fotos, HyperSmooth 3.0-Videostabilisierung der nächsten Generation mit integrierter Horizontausrichtung, neues Display auf der Vorderseite, größeres Display auf der Rückseite, 30 % mehr Akkulaufzeit sowie der Max Lens Mod (https://gopro.com/de/DE/shop/mounts-accessories/hero9-black-max-lens-mod/ADWAL-001.html) als Zubehör mit Max HyperSmooth-Videostabilisierung und Max SuperView-Ultraweitwinkel für Fotos und Videos.Die HERO9 Black (https://gopro.com/de/DE/shop/cameras/hero9-black/CHDHX-901-master.html) ist weltweit für einen UVP von 479,99 EUR oder für 379,98 EUR mit einem GoPro Jahresabo (https://gopro.com/de/DE/shop/subscription/1-month-subscription-to-gopro/GoProPlusMonthly.html) erhältlich. Das Preisangebot von 379,98 EUR gilt auf GoPro.com auch für bestehende GoPro Abonnenten.GoPro gibt außerdem bekannt, dass der Abonnementservice "GoPro Plus" ab jetzt einfach "GoPro" heißt. Dies unterstreicht, wie zentral der Service für die Marke geworden ist."Die HERO9 Black verdeutlicht unser Ziel, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen, darunter auch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis", so Nicholas Woodman, Gründer und CEO von GoPro. "Die HERO9 Black ist ein großartiges Produkt. GoPro Abonnenten bekommen sie 100 EUR günstiger, können unbegrenzt Cloud-Speicherplatz für ihre GoPro Aufnahmen nutzen und erhalten bis zu 50% Rabatt auf alle Produkte auf GoPro.com. Außerdem wird die Kamera im Schadensfall ohne Fragen ausgetauscht. Und das ist noch nicht alles: Im Laufe dieses Jahres können sich GoPro Abonnenten auf weitere Vorteile freuen."GoPro hat außerdem Kunststoffe aus der Verpackung der HERO9 Black verbannt und mit dem hochwertigen Kamera-Case für zusätzliche Halterungen und Zubehör einen weiteren Mehrwert geschaffen."Ein wichtiger Anspruch unserer Unternehmensphilosophie ist die Reduzierung von Kunststoffen", betont Woodman. "Deswegen liefern wir die HERO9 Black in einem hochwertigen Case anstatt in einer herkömmlichen Verpackung. Bis Ende des Jahres 2021 wollen wir dies auch bei unseren anderen Kameras einführen."Features der HERO9 Black:- Neuer Bildsensor- Video: 5K30, 4K60, 2,7K120, 1440p120, 1080p240 und mehr- Foto: 20 MP- Neues 1,4"-Farbdisplay auf der Vorderseite mit Live-Vorschau und Statusmodi- Größeres 2,27"-Touchdisplay mit Touch-Zoom auf der Rückseite- 30 % mehr Akkulaufzeit als die HERO8 Black mit verbesserter Leistung bei kaltem Wetter- Austauschbarer Akku- HyperSmooth 3.0 mit integrierter Horizontausrichtung- TimeWarp 3.0 mit Echtzeit und halber Geschwindigkeit- 1080p-Livestreaming- 1080p-Webcam-Modus- Power-Tools: HindSight, LiveBurst, Geplante Aufnahme und Aufnahmedauer.- SuperFoto + HDR-Zeitraffervideo bei Nacht- RAW-Fotos- Digitale Objektive- Sprachsteuerung mit 14 Befehlen in 11 Sprachen und 6 Dialekten- 3 Mikrofone mit fortschrittlicher Windgeräuschminderung- Stereo + RAW-Audio- Größerer Lautsprecher für verbesserte Audiowiedergabe- Abnehmbare Objektivabdeckung- Integrierte ausklappbare Befestigungsösen- Robust + wasserdicht bis 10 m- Kompatibel mit Max Lens Mod, Light Mod, Display Mod und Media Mod für die HERO9 Black Brandneu: Max Lens Mod für die HERO9 BlackDer brandneue Max Lens Mod (https://gopro.com/de/DE/shop/mounts-accessories/hero9-black-max-lens-mod/ADWAL-001.html) (99,99 EUR) ergänzt die HERO9 Black um unerschütterliche Max HyperSmooth-Videostabilisierung und das ultraweite Max SuperView-Sichtfeld mit geringer Verzerrung bei einer Auflösung von bis zu 2,7K60. Mit dem Max Lens Mod ist die Horizontsperre selbst dann möglich, wenn die Kamera um volle 360° gedreht wird. Dies ermöglicht beeindruckende kreative Möglichkeiten für Content-Ersteller in sozialen Medien, Film- und Fernsehprofis sowie Sportler.Ebenfalls mit der HERO9 Black kompatibel sind der Media Mod (https://gopro.com/de/DE/shop/mounts-accessories/hero9-media-mod/ADFMD-001.html) (89,99 EUR), jetzt mit abnehmbaren Windschutz aus Schaumstoff, der Display Mod (https://gopro.com/de/de/shop/mounts-accessories/display-mod/AJLCD-001-EU.html) (79,99 EUR) und der Light Mod (https://gopro.com/de/at/shop/mounts-accessories/light-mod/ALTSC-001-EU.html) (49,99 EUR).Der Max Lens Mod (https://gopro.com/de/DE/shop/mounts-accessories/hero9-black-max-lens-mod/ADWAL-001.html) ist ab Oktober 2020 weltweit erhältlich. Der Media Mod für die HERO9 Black und der Display Mod sind ab dem 16. September 2020 erhältlich. Der Light Mod ist aktuell schon auf GoPro.com (http://gopro.com/) und bei ausgewählten Händlern erhältlich.GoPro abonnierenDer GoPro Abonnementservice (https://gopro.com/de/de/shop/subscription/gopro-plus-monatsabo/GoProPlusMonthly.html) bietet GoPro Nutzern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und den umfassendsten Service. Die Vorteile für GoPro Abonnenten umfassen einen Kameraaustausch ohne Fragen, unbegrenzten Cloud-Speicher für GoPro Fotos und Videos in Originalqualität, verbessertes Livestreaming auf GoPro.com (http://gopro.com/) mit weniger Einschränkungen als bei anderen Livestreaming-Diensten sowie bis zu 50% Rabatt auf Halterungen und Zubehör auf GoPro.com (http://gopro.com/), inklusive den GoPro Lifestyle-Produkten (https://gopro.com/de/de/shop/lifestyle-gear), und bis zu 100 EUR Rabatt beim Kauf einer neuen Kamera.Das GoPro Abonnement (https://gopro.com/de/de/shop/subscription/gopro-plus-monatsabo/GoProPlusMonthly.html) kostet 49,99 EUR im Jahr oder 5,49 EUR pro Monat.HERO9 Black Million Dollar ChallengeDas dritte Jahr in Folge fordert GoPro seine Nutzer dazu auf, Beiträge für das Highlight-Video zum Launch der neuen Kamera zu erstellen. Die Million Dollar Challenge, die ausschließlich Besitzern der HERO9 Black offensteht, vergibt an alle Teilnehmer, deren Videoclips für das HERO9 Black Million Dollar Challenge-Video ausgewählt werden, einen gleichen Anteil von 1.000.000 USD. Das Video wird im Dezember 2020 veröffentlicht.Nutzer der HERO9 Black können ab heute ihre Videoclips auf GoPro.com/Awards (http://gopro.com/awards) einreichen, um an der Million Dollar Challenge teilzunehmen. Einsendeschluss ist Freitag, 4. Dezember 2020.Weltweite VerfügbarkeitDie HERO9 Black (https://gopro.com/de/DE/shop/cameras/hero9-black/CHDHX-901-master.html) ist ab heute auf GoPro.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich. Die Kamera kostet 479,99 EUR (UVP) oder 379,98 EUR auf GoPro.com inklusive GoPro Jahresabo. Das Preisangebot von 379,98 EUR gilt auf GoPro.com auch für bestehende GoPro Abonnenten.Die GoPro MAX (https://gopro.com/de/DE/shop/cameras/max/CHDHZ-201-master.html) bleibt weiter verfügbar für 529,99 EUR (UVP) oder 429,98 EUR mit GoPro Jahresabo, die HERO8 Black (https://gopro.com/de/DE/shop/cameras/hero8-black/CHDHX-801-master.html) kostet 379,99 EUR (UVP) oder 329,98 EUR mit GoPro Jahresabo und die HERO7 Black (https://gopro.com/de/DE/shop/cameras/hero7-black/CHDHX-701-master.html) 279,99 EUR (UVP).Das GoPro Sortiment für 2020 ist auf GoPro.com (https://de.gopro.com/) erhältlich. Weitere Informationen zur HERO9 Black sind im GoPro Blog The Inside Line (http://gopro.com/news) verfügbar.Über GoPro, IncMit GoPro können Erlebnisse und Action auf beeindruckende und fesselnde Art und Weise geteilt werden. Weitere Informationen auf gopro.com (http://www.gopro.com/).Besuchen Sie unser Presseportal (https://partner.gopro.com), um offizielle Marken- und Produktfotos sowie Logos und Reviewers Guides herunterzuladen. GoPro Nutzer können mit ihren Fotos, unbearbeiteten Clips und bearbeiteten Videos an den GoPro Awards (https://www.gopro.com/awards) teilnehmen, um Bekanntheit in sozialen Netzwerken zu erlangen sowie GoPro Ausrüstung und Bargeldpreise zu gewinnen.Bleib mit GoPro auf Facebook (https://www.facebook.com/gopro/), Instagram (https://www.instagram.com/gopro), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gopro_3/), TikTok (https://www.tiktok.com/@gopro), Twitter (https://twitter.com/GoPro), YouTube (https://www.youtube.com/user/GoProCamera) und mit dem GoPro Blog The Inside Line (http://www.gopro.com/news) in Verbindung.GoPro, HERO und die jeweiligen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GoPro, Inc. in den USA und anderen Ländern.Pressekontakt:Patrick LengenfelderGoPro Communicationspatricklengenfelder@gopro.comOriginal-Content von: GoPro GmbH, übermittelt durch news aktuell