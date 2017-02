GoPro – Schlechte Zahlen! Doch es gibt Hoffnung!

Lieber Leser,

ausgerechnet im 4. Quartal, das mit der Weihnachtszeit im Einzelhandelssektor traditionell eher stark ist, hat GoPro versagt. Der US-Hersteller für sogenannte Action-Cams hat auf ganzer Linie enttäuscht und meldete in der zurückliegenden Woche einen Umsatzsprung von 25 Prozent auf 540,6 Millionen US-Dollar. Klingt gut, war den Analysten jedoch dann doch zu wenig, die zuvor mit 570 Millionen gerechnet hatten. Auch der Verlust stieg deutlich wegen noch laufender Umbaukosten und vor allem hoher Steuerbelastungen.

Den Anlegern schmeckt diese Kombination so gar nicht. Sie schickten die Aktie wieder auf Talfahrt. Am 3. Februar verlor der Kurs an der Nasdaq 100 über 12 Prozent an Wert und steht mit 9,58 USD nur wenig über den Jahrestiefs von Anfang Januar.

Der Markt für diese speziellen Kameras scheint doch nicht so groß zu sein. Denn schon im Weihnachtsquartal 2015 hatte GoPro enttäuscht. Die Aktie fällt seitdem tendenziell zurück und kommt charttechisch auf keinen grünen Zweig. Die Bilanz seit dem Börsengang sieht noch schlechter aus. Hier steht GoPro bereits über 60 Prozent im Minus.

Und besser wird es vorläufig auch kaum werden. Erst bei ca. 8,50 USD, dort verläuft eine wichtige mittelfristige Unterstützungslinie, könnte sich der Kurs wieder fangen und zu einer Erholung ansetzen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse