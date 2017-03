GoPro: Gibt es noch Hoffnung?

Lieber Leser,

die Aktie des Kamera- und Drohnenherstellers GoPro hat zuletzt einige positive Zuckungen verzeichnet. Das Unternehmen hat angekündigt, zum zweiten Mal binnen weniger Monate Stellen abzubauen. Zudem hat es die Prognosen für das erste Quartal 2017 konkretisiert.

Die Umsätze sollen sich demnach im oberen Bereich der prognostizierten Spanne zwischen 190-210 Mio. US-Dollar entwickeln. Anleger bleiben bei GoPro allerdings weitestgehend skeptisch, denn der Erfolg hält sich in Grenzen wie man an den um 27 % eingebrochenen Verkäufen in 2016 sehen konnte. Das Problem, dass das Unternehmen den Anschluss an die Smartphone-Ära verloren hat, lässt sich nicht so einfach lösen. Und das Drohnenprodukt Karma scheint gegenüber den Wettbewerbern keine Vorteile aufzuweisen. Schauen wir in die Kursentwicklung.

Deutlich Luft nach unten

Auch wenn der konkretisierte Ausblick für positive Zuckungen im Kursverhalten gesorgt hat, so bleibt die weitere Stabilität dennoch fraglich. Um das erste technisch positive Signal zu verzeichnen, sollte der Kurs der Aktie zunächst einmal die Preiszone bei 10 US-Dollar je Aktie überwinden. Danach könnte der 50-Wochendurchschnitt bei 11 US-Dollar je Aktie angesteuert werden. Hingegen scheint die Luft nach unten deutlich weiträumiger zu sein. Bei Kursen unterhalb 7 US-Dollar je Aktie könnte sich die Abwärtsdynamik deutlich verstärken.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Rami Jagerali.