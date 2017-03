GoPro: Dieses Comeback gilt als kleiner Hoffnungsschimmer!

Lieber Leser,

GoPro hat jüngst herbe Verluste hinnehmen müssen. Erst vor wenigen Tagen erreichte die Aktie den niedrigsten Stand aller Zeiten. Binnen zweier Wochen ist der Kurs um mehr als 10 % gerutscht. Im vergangenen halben Jahr ging der Kurs sogar um über 40 % nach unten. Bei geringem Handel lässt sich der Kurs zwar vergleichsweise einfach manipulieren, allerdings ist die Tendenz eindeutig. Technische Analysten zeigen sich besorgt.

GoPro: Klarer Abwärtstrend

So hat die Aktie vor etwa zwei Wochen auch in den kurzfristigen zeitlichen Dimensionen den Abwärtstrend aufgenommen. Es geht nunmehr in allen zeitlichen Betrachtungsweisen abwärts. Besonders im langfristigen Bereich ist die Aktie im technischen Abwärtstrend, da der Abstand zur trendentscheidenden 200-Tage-Linie bereits deutlich über 25 % beträgt. In dieser Betrachtungsweise dürfte es eine weitere Abwärtsfahrt geben.

Etwas differenzierter sehen derzeit Chartanalysten die Situation. Immerhin konnte GoPro zuletzt wieder einen Angriff auf die massive Hürde in Höhe von etwas über 8,00 Euro starten. Dabei hatte die Aktie diesen Boden kürzlich klar nach unten verlassen. Dieses Comeback gilt als kleiner Hoffnungsschimmer.

Insgesamt aber ist die Aktie von GoPro aus Sicht von technischen und charttechnischen Analysten noch im klar roten Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.