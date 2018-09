GoEuro beschliesst Partnerschaft mit SBB / Berliner Reiseplattform bietet ab sofort Buchungen für die Schweiz an

Berlin (ots) - GoEuro, Europas führende Reiseplattform für Bahn-,Bus- und Flug, geht eine Partnerschaft mit den SchweizerischenBundesbahnen ein und bietet Reisenden ab sofort die Möglichkeit, auchBahnverbindungen in der Schweiz bequem online zu buchen.Mit rund 3.232 Kilometern Streckennetz zwischen Genf und St.Gallen bieten die Schweizerischen Bundesbahnen attraktiveVerbindungen zu allen Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen desLandes. Allein im vergangenen Jahr nutzten mehr als 1,26 MillionenPassagiere täglich das Angebot der SBB. Mit der Integration derSBB-Verbindungen in die Reiseplattform von GoEuro kommt das BerlinerStart-up seinem Ziel näher, im kommenden Jahr den kompletteneuropäischen Markt abzudecken.Naren Shaam, Gründer und CEO von GoEuro:"Durch die Partnerschaft mit den Schweizerischen Bundesbahnenvereinfachen wir für unsere Nutzer das Reisen innerhalb Europas undkönnen ab sofort auch Verbindungen zu wichtigen Ausflugszielen diesestollen Urlaubslandes anbieten."Victoria Schwittlinsky, Leiterin SBB Partnervertrieb, über dieneue Partnerschaft:"Wir freuen uns, GoEuro mit unserem neuen SBB-Webservice eineattraktive Komplettlösung für die gängigsten ÖV-Sortimente in derSchweiz zur Verfügung zu stellen. Die Reisenden erhalten damit eineneinfachen und raschen Zugang zu den Schweizer Bahnen, welche siepünktlich und komfortabel an ihr Ziel bringen. Dank demSBB-Webservice können Partner wie GoEuro zukünftig unserengemeinsamen Kunden weltweit ein noch breiteres Angebot zur Verfügungstellen."Über die Schweizerischen BundesbahnenDie Schweizerische Bundesbahnen, SBB, wurden als staatlicheEisenbahngesellschaft der Schweiz bereits 1902 gegründet undbeschäftigen heute rund 33.000 Mitarbeitende. Neben demPersonenverkehr mit rund 1,26 Millionen beförderten Passagieren proTag und 18.975 zurückgelegten Personenkilometern (2017) stellt derGüterverkehr mit 16.699 Nettotonnenkilometern pro Tag den zweitenwichtigen Geschäftsbereich der SBB dar.Über GoEuroGoEuro ist eine Reiseplattform, die es ihren Nutzern ermöglicht,Bahn-, Bus- und Flugverbindungen in ganz Europa zu suchen und zubuchen. In Partnerschaft mit mehr als 800 europäischenTransportunternehmen revolutioniert GoEuro mit mehr Transparenz undeinfacher Buchung die Reiseplanung von Ort zu Ort. Die Nutzererhalten eine Übersicht der besten Bahn-, Bus- und Flugverbindungen,abhängig von Kosten, gesamter Reisezeit und kombiniertenTeilstrecken. Damit entfällt das mühselige Suchen und Vergleichendutzender Webseiten unterschiedlicher Anbieter. Mit GoEuro ist Reiseneinfach, flexibel und persönlich.Beim Reise-Startup mit Sitz in Berlin arbeiten momentan 300Mitarbeiter aus über 45 Ländern. Das im Jahr 2013 gegründeteUnternehmen erhielt Im Oktober 2016 eine Investition von insgesamt 70Millionen US-Dollar von Investoren rund um Silver Lake Kraftwerk undKleiner Perkins Caulfield & Byers. Zu den Investoren zählen unteranderem auch NEA und Goldman Sachs.Pressekontakt:Sophie KohoutekE-Mail: goeuro@piabo.netTelefon: +49 (0)30 2576 205 26Original-Content von: GoEuro, übermittelt durch news aktuell