GoDaddy startet Websites + Marketing in Deutschland: Online überall da gut aussehen, wo es darauf ankommt

Köln (ots) - Der Service Websites + Marketing mit dem integriertenEmpfehlungs-Tool GoDaddy InSight hilft nun auch deutschen Unternehmern undGründern, ihre Ziele zu erreichen.GoDaddy, der Unterstützer von Kleinunternehmen und Selbstständigen, führtWebsites + Marketing nun auch auf dem deutschen Markt ein. Der Servicekombiniert einen einfach zu bedienenden Website-Baukasten mit einer Reihe vonMarketing-Tools. Das hilft auch jungen und kleinen Unternehmen mit wenig bis garkeinem Marketing-Know-how, neue Kunden zu erreichen und so ihrUnternehmenswachstum voranzutreiben.Mit Websites + Marketing stellt GoDaddy die intelligente Technologie GoDaddyInSight vor, die maßgeschneiderte Beratung bietet. Sie hilft Unternehmern, dieFrage "Was soll ich als Nächstes tun" zu beantworten, um ihre Ziele zuerreichen. GoDaddy Insight liefert Empfehlungen auf der Grundlage vonanonymisierten Daten von Millionen von Websites. Auf dieser Basis erstellt dieSoftware einen Aktionsplan, um mit minimalem Aufwand neue Kunden zu gewinnen undbestehende Kunden stärker zu binden. Damit ist Websites + Marketing das einzigeProdukt in der Branche, das eine maßgeschneiderte kontinuierliche Beratung aufder Grundlage individueller Ziele bietet und die Leistung eines Unternehmens mitWettbewerbern in der Branche vergleicht."Unsere deutschen Kunden bekommen ein Komplettpaket zum Website bauen, Produktevermarkten und Kunden binden - verknüpft mit smarter Hilfestellung", sagt PaulAshcroft, Regional Director bei GoDaddy Deutschland. "Diese Kombination vonMöglichkeiten, einschließlich der neuen InSight-Funktion und individuellenAktionsplänen, hilft kleinen und größeren Unternehmern, online durchzustartenund ihr Geschäft auszubauen."Service mit messbaren ErgebnissenUnternehmer in den USA, die Websites + Marketing nutzten, konnten ihren Umsatzum durchschnittlich 18 Prozent steigern und gewannen rund 23 Prozent mehrNeukunden. Sie sparten etwa eine Stunde pro Tag bei der Website-Betreuung undverdoppelten ihren Website-Traffic mit SEO-Tools. Dank der Verknüpfung mitGoogle My Business[1] vervierfachte sich zudem die Anzahl der Kunden, dieOnline-Termine vereinbarten. GoDaddy InSight zeigt über eine Bewertungsskala,wie die eigene Online-Performance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmenabschneidet. Befolgt der User die vorgeschlagenen Aktionspläne, passt sich ihrePunktzahl entsprechend an. So behält er stets den Überblick über die eigeneLeistung im Vergleich zu Wettbewerbern.Ohne Aufwand leistungsstarke Websites erstellen Unternehmer können ihrepersonalisierte Website schnell und einfach über Desktop oder mobile Endgeräteerstellen. Das neu in den Service integrierte Visualisierungstool Site Makeoverzeigt die Website auf einen Blick in mehr als 20 verschiedenen Stilen. ImGegensatz zu anderen Website-Baukästen muss das Design nicht von Grund auf neuerstellt werden. Das Aussehen der gesamten Website lässt sich so schnellwechseln, ohne die Inhalte zu verändern. Auch die Farben und Schriften sind miteinem Klick austauschbar.An der richtigen Stelle performenSich bei den Kunden zu präsentieren, ist entscheidend für denUnternehmenserfolg. Websites + Marketing bietet Integrationen mit einigen derweltweit größten Plattformen, um es kleinen Unternehmen zu erleichtern, über dasDashboard mit Kunden in Kontakt zu treten. Es synchronisiert sich mit Facebook,Yelp, Instagram und Google My Business und ermöglicht, auf Kundenbewertungen zureagieren, ohne sich in mehrere Systeme einzuloggen. So lassen sich beliebteSocial-Media-Plattformen schnell und einfach mit aktuellen Informationenbespielen.Web-Einstieg leicht gemachtDer bewährte Homepage-Baukasten von GoDaddy ist für Einsteiger entwickelt undsehr leicht zu bedienen. Der Konfigurator bietet über 300 branchenspezifischeVorlagen mit mehr als 20 Design-Varianten, die in wenigen Klicks austauschbarsind. Bei Rückfragen zu allen Funktionen von Websites + Marketing helfen dieGoDaddy Guides per Telefon (Mo-Fr, 8 bis 20 Uhr: +49 89 21 094 807) oderLive-Chat weiter. Der Kundenservice unterstützt auch dabei, die Aktionspläneweiter zu verfeinern, um den besonderen Anforderungen der jeweiligen Branchegerecht zu werden.[1] Ergebnisse basieren auf einer Umfrage vom März 2019 unter 2.211 kleinenUnternehmen, die Websites + Marketing (ehemals GoCentral/Website Builder)nutzen, und die innerhalb eines Jahres nach der Nutzung des Produkts Ergebnisseerzielten.Über GoDaddyGoDaddy befähigt mit den passenden Tools und individueller Beratung kleineUnternehmen und Entrepreneure weltweit dabei, online erfolgreich zu sein. Mit mehr als 18 Millionen Kunden weltweit ist GoDaddy der erste Ansprechpartner für Menschen, die ihrer Idee einen Namen geben, eine professionelle Website erstellen, Kunden gewinnen und ihre Arbeit produktiver gestalten wollen. GoDaddys Mission ist es, seinen Kunden die richtigen Tools, das Know-how und die Unterstützung an die Hand zu geben, um ihre persönlichen Ideen und Projekte erfolgreich zu machen.