GoDaddy Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Für die Aktie Godaddy stehen per 28.05.2022, 00:04 Uhr 75.28 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Godaddy zählt zum Segment "Software und Dienstleistungen".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Godaddy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Godaddy-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Godaddy-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Godaddy vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 102,57 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 39,36 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (73,6 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Godaddy somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Godaddy. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 48,37 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Godaddy momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Godaddy weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,79), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Godaddy wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Godaddy-Aktie ein "Sell"-Rating.

