GoComet sammelt 7 Millionen Dollar für die Serie-A-Finanzierung

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

Singapur (ots/PRNewswire) -- GoComet gab den Abschluss einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 7 Millionen US-Dollar bekannt, die von Rider Global und Atlas Ventures geleitet wurde und an der sich Jetty Ventures, Rebright Partners, Leo Capital und Krishna Capital, ein US-amerikanischer Fonds, beteiligten.- Die Serie A stellt für GoComet eine enorme Wachstumschance dar, um den Kundenstamm in den USA und Europa zu erweitern; mit dieser Runde erhöht sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf etwa 9,5 Millionen US-Dollar.GoComet, eine vertikale SaaS-Plattform, die multimodale Logistiklösungen für KMUs und globale Konzerne anbietet, gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 7 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Rider Global und Atlas Ventures bekannt.GoComet ist eine einfach zu bedienende, intuitive multimodale Logistik- und Transportplattform (https://www.gocomet.com/freight-quotation-management-software), die es globalen Unternehmen ermöglicht hat, ihre End-to-End-Logistik gewinnbringend zu automatisieren. Die bahnbrechende Automatisierung des Unternehmens hat weltweit Organisationen geholfen, ihre Lieferketten widerstandsfähiger zu machen, insbesondere während der globalen Pandemie.Mit Deep-Learning-Algorithmen, die auf KI und maschinellem Lernen basieren, ermöglicht die Plattform Unternehmen, ihre Frachtkosten zu senken, Sendungen in Echtzeit zu verfolgen, (https://www.gocomet.com/container-tracking-software) den Betrieb zu optimieren und - was am wichtigsten ist - Kosten zu sparen. GoComet hat es Unternehmen auch ermöglicht, automatische Echtzeit-Updates über weltweite Hafenüberlastungen (https://www.gocomet.com/real-time-port-congestion) zu erhalten.Die Finanzierung wird die weitere Entwicklung der GoComet-Plattform vorantreiben und das Kundenwachstum und die Expansion in den USA und Europa beschleunigen, in Übereinstimmung mit dem Ziel, ein weltweit führender Anbieter im Bereich von multimodalen Logistiklösungen (https://www.gocomet.com/) zu werden.„Wir sind begeistert, eine Gruppe von Investoren zu haben, die an die Fähigkeit von GoComet glauben, wettbewerbsfähige Supply-Chain-Technologielösungen zu entwickeln, insbesondere in einer Zeit, in der die globalen Lieferketten vor noch nie dagewesenen Herausforderungen stehen. Wir wollen dieses Kapital nutzen, um wichtige Talente zu gewinnen und zu halten und unseren Kundenstamm auf neue Segmente und Märkte auszuweiten", so Gautam Prem Jain, CEO und Mitbegründer von GoComet.Timur Boridko, Managing Partner von Rider Global, sagte über die Finanzierung: „GoComet hat bereits eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Erzielung erheblicher Kosteneinsparungen in der Logistik und den Lieferketten einiger der größten globalen Unternehmen. Das Produkt löst viele Probleme auf benutzerfreundliche und elegante Weise. Wir glauben, dass diese Finanzierung es dem Team ermöglichen wird, mehr für seine bestehenden und neuen Kunden zu erreichen und den Markt zu festigen."„Das Team von GoComet hat eine einzigartige KI-gestützte Plattform entwickelt, die eine Reihe sehr komplizierter logistischer Herausforderungen für ihre Kunden löst: von mangelnder Transparenz in der Lieferkette bis hin zu ineffizienter Routenplanung und Preisgestaltung. Wir glauben, dass es sich nicht mehr um eine ‚nice to have'-Lösung handelt, sondern um ein unverzichtbares technologisches Toolkit, das die Branche in großem Umfang übernehmen muss", sagte Maxim Shkvaruk, Direktor von Atlas Ventures.GoComet (https://www.gocomet.com/) hat in den letzten zwei Jahren zahlreiche Auszeichnungen von renommierten Branchenverbänden erhalten. Die Plattform wurde als die beste Transportmanagementlösung anerkannt und in führenden Publikationen wie Forbes, Gartner, The Straits Times, Business Today, Logistics Tech Outlook USA und anderen erwähnt. Die vier Mitbegründer des Unternehmens wurden in die Forbes-Liste „30 under 30" aufgenommen.Informationen zu GoComet:GoComet (https://www.gocomet.com/freight-quotation-management-software) ist eine führende multimodale Logistik- und Transportplattform, die es globalen Unternehmen ermöglicht, ihre End-to-End-Logistik gewinnbringend zu automatisieren. Das Unternehmen wurde 2018 von vier Absolventen des IIT Delhi gegründet - Ayush Lodhi, Chitransh Sahai, Gautam Prem Jain und Mehul Katiyar. Heute nutzen mehr als 150 globale Marken in 35 Ländern die Cloud-basierte SaaS-Plattform, um verschiedene Prozesse innerhalb ihrer Lieferkette zu automatisieren. Zu den führenden Kunden gehören Sun Pharma, Sapmer, Glenmark, Polyplex, Alliance Tyres (Tochtergesellschaft von Yokohama Tyres), Lupin, ACG, um nur einige zu nennen. GoComet hat seinen Hauptsitz derzeit in Singapur und ist in Südostasien, den USA und Europa vertreten.GoComet-Website (https://www.gocomet.com/)GoComet LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/go-comet)Pressekontakt:GoComet Solutions Pte. Ltd,Rachita Dabre/ Sreelakshmi,E-Mail: marketing@gocomet.comOriginal-Content von: GoComet, übermittelt durch news aktuell