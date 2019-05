GoCoin akzeptiert nun EOS und Ethereum

Annahme neuer Münzen bietet Händlern mehr Zahlungsmöglichkeitenfür ihre KundenSingapur, Los Angeles, Luxemburg, Nassau, Bahamas, Tucson,Arizona, und Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) -"EOS und Ethereum waren offensichtliche Kandidaten für dieErweiterung unserer Plattform", sagte Margot Ritcher, CEO von GoCoin."Beide Münzen bieten Entwicklern beim Aufbau vonBlockchain-Anwendungen für die Öffentlichkeit echteDezentralisierung, Flexibilität und Skalierbarkeit, kürzereBlockzeiten sowie selbsttragende, langfristige Stabilität."Zu weiteren Entwicklungsergebnissen des Unternehmens gehörenjüngste Verbesserungen an ihrem etablierten Händler-Dashboard undSupport-Ticket-System, die im Rahmen der fortgesetzten Bemühungen zurOptimierung der Händlererfahrung erzielt wurden:- Neues, minimales und elegantes Design mit vereinfachter Navigation.- Verbesserte, intuitive Suchfunktionalität und Rechnungsverfolgungmit optimierten Filtern und Datumsbereichsparametern.- Umsatzgrafiken zur visuellen Verfolgung von Geldbewegungen sowiemonatlichen Transaktionsbelegen.- Aufschlüsselung des Saldos jeder Währung mit Anzeige allerAuszahlungen und Rechnungen.- Neue, umfassende Rechnungen mit Adressenaufsuche und Anzeige vonKundenrechnungen.- Vereinfachtes Rückerstattungsverfahren.- Integrierter Support für E-Commerce-Integration.- Neue(s) Support-Ticket-Seite und Verfolgungssystem.Die Annahme von EOS und Ethereum sowie die Verfügbarkeit neuerHändlerfunktionen und -vorteile sind Ausdruck des anhaltendenWachstums und der größeren Marktchancen des Unternehmens, das bisheute mehr als 500 Millionen Transaktionen abgewickelt hat.Informationen zu GoCoinGoCoin wurde im Jahr 2013 von Steve Beauregard, Brock Pierce undanderen gegründet. Das Unternehmen nahm seinen Geschäftsbetrieb alsinnovatives Blockchain-Zahlungs-Gateway auf und bietet heutekostenlose Anmeldung, geringe Abwicklungsgebühren, einfacheIntegrationen (Kompatibilität mit den meisten Unternehmensplattformenund Warenkörben), minimale Transaktionsrisiken, persönlichenBoutique-Support sowie bequeme und flexible Kryptowährungs- oderFiatgeld-Auszahlungen. Die Plattform kann als Plug-in installiertwerden und ermöglicht Kunden die Bezahlung mit Bitcoin, Bitcoin Cash,Litecoin, Dash, Ethereum oder EOS. Weitere Informationen erhalten Sieim Internet unter https://gocoin.com, oder folgen Sie dem Unternehmenunter Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456016-1&h=1150494610&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456016-1%26h%3D3233980607%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FGoCoiner%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456016-1&h=3753386751&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456016-1%26h%3D745292252%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FGoCoin%26a%3DTwitter&a=Twitter),YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456016-1&h=2019128047&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456016-1%26h%3D3411364326%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252FGetGoCoin%26a%3DYouTube&a=YouTube) oder GitHub (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456016-1&h=3269916972&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456016-1%26h%3D3912596587%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgithub.com%252FGoCoin%26a%3DGitHub&a=GitHub).(Nicht in New York verfügbar.)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/881726/GC_Identity_Horizontal_with_Tagline_RGB_Logo.jpgPressekontakt:GoCoin(520) 448 5133sales@gocoin.comhttps://gocoin.comOriginal-Content von: GoCoin, übermittelt durch news aktuell