GoCoLohnt sich das wirklich, ?

GoCo weist am 16.12.2019, 01:00 Uhr einen Kurs von 100.3 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Internet Einzelhandel" geführt.

Unsere Analysten haben GoCo nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die GoCo-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die GoCo-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (126 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 25,25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 100,6 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält GoCo eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Derzeit schüttet GoCo niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 2,75 Prozentpunkte (1,19 % gegenüber 3,94 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".