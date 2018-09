GoBD-Langzeitarchiv: ZIB und Deepshore setzen auf Blockchain, Big Data und Cloud (FOTO)

Berlin/Hamburg (ots) -Der Hamburger Blockchain-Spezialist Deepshore und das aufangewandte Mathematik und High-Performance-Computing ausgerichteteKonrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (Zuse-InstitutBerlin, ZIB) haben eine Forschungskooperation geschlossen. Ziel istdie Entwicklung völlig neuer IT-Infrastrukturen, in denen erstmalsBlockchain- und Big-Data-Technologien zusammengeführt werden. DasProjekt wird nicht nur durch die Bundesregierung gefördert, sonderndie Zukunft der IT von großen und kleinen Unternehmen nachhaltigverändern.Im Fokus der gemeinsamen Forschungen des Zuse-Instituts Berlin undder Deepshore GmbH stehen alternative Verfahren, um Daten vonTransaktionen und Belegen zu speichern oder zu verarbeiten. ZIB undDeepshore entwickeln eine sichere Cloud-Langzeitarchivierung fürelektronische Daten, die der Revision durch Wirtschafts- oderSteuerprüfer nach Vorgaben der GoBD* standhält. Künftig wird eineoffene, horizontal skalierbare und kostengünstige IT-Infrastrukturdie technische Grundlage für das Langzeitarchiv bilden. Das neueVerfahren basiert auf einer Kombination von Blockchain-Mechanismen**,Big-Data-Datenbanken und eines hochverfügbaren, verteiltenDateisystems. Diese Komponenten verschmelzen dabei zu einemdezentralen logischen Archivservice. Ein solcher Service ist heuteweder in dieser noch in ähnlicher Form Stand der Technik und deshalbfür Unternehmen am Markt nicht verfügbar. Dertechnisch-organisatorische und finanzielle Hauptnutzen wird durch dieVerschmelzung von ECM-Archiven und Data Warehouses (DWH) entstehen,um Betriebskosten signifikant zu senken.Die neuen Verfahren werden erstmals ein Langzeitarchiv als reinenCloudservice ermöglichen, unabhängig von einer spezifischenIT-Infrastruktur oder einem einzelnen Provider. Der Einsatz vonBig-Data-Datenbanken generiert perspektivisch zusätzlicheDienstleistungsangebote, wie beispielsweise die Analyse der im Archivabgelegten Daten. Deshalb handelt es sich bei dem neuen System nichtmehr um ein klassisches Archiv, sondern vielmehr um einenzukunftsweisenden Datenservice, der auch die GoBD-Anforderungenerfüllt und darüber hinaus als multifunktionsfähige, skalierbare undpreiswerte Datenquelle innerhalb einer IT-Infrastruktur dient.Deepshore bringt in die Kooperation seine praktische Erfahrung ausBlockchain- und Big-Data-Projekten mit großen Handelsunternehmen wiez. B. der METRO ein und setzt gemeinsam mit dem ZIB auf denForschungsergebnissen des Instituts auf.Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie (BMWi) im Rahmen des Zentralen InnovationsprogrammsMittelstand (www.zim.de) gefördert.Hintergrund:Deepshore GmbH, HamburgDeepshore mit Sitz in Hamburg versteht sich als Brainpool undEntwicklungszentrum für neue Konzepte und Lösungen im Zukunftssegmentder verteilten Netze und Applikationen. Mit diesem Horizont bereitetdas Unternehmen den Weg für Compliance-Anwendungen in virtuellenInfrastrukturen wie der Cloud. Das Ziel ist, über wegweisendeKonzepte zu praxistauglichen Standards und Anwendungen zu gelangen.Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik BerlinDas Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin, kurzZuse-Institut Berlin oder ZIB (www.zib.de), ist eininterdisziplinäres Forschungsinstitut für angewandte Mathematik unddatenintensives Hoch-leistungsrechnen. Die Forschung konzentriertsich auf Modellierung, Simulation und Optimierung mitKooperationspartnern aus Wissenschaft und Industrie.*GoBD: Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung vonBüchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowiezum Datenzugriff**Blockchain: Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbankstruktur,die digitale Transaktionen transparent und revisionssicherverzeichnet.Pressekontakt:Pressebüro Deepshore GmbHc/o Jens Schradersense:ability communications GmbHTelefon +49 30 24088579E-Mail presse@sense-ability.deOriginal-Content von: Deepshore GmbH, übermittelt durch news aktuell