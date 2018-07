Glyphosat-Protest beim UBA / Neue Studie belegt negative Auswirkungen für Artenvielfalt

Dessau (ots) - Die Bürgerbewegung Campact hat heute vor demUmweltbundesamt (UBA) für ein nationales Glyphosat-Verbotdemonstriert. Über 30 Campact-Aktive übergaben Maria Krautzberger,der Präsidentin des Amtes, eine neue Studie zum Artenschwund durchGlyphosat. Der Agrarökologe Prof. Teja Tscharntke zeigt darin, dassGlyphosat zum Verlust seltener Ackerwildkräuter führt. In Folgeverlieren Bienen, Schmetterlinge und Vögel die Nahrungsgrundlage. ZumSchutz der Artenvielfalt fordert Campact, dass das UBA neueZulassungen für Pestizide mit Glyphosat verhindert.Der neuen Studie zufolge sind von den 270 Ackerwildkraut-Arten inDeutschland ein Drittel gefährdet und regional bis zu 90 Prozent derPopulationen verschwunden. Durch den Rückgang der Ackerwildkräuterverlieren zahlreiche Insekten ihr Futter. Seit 1990 hat sich dieBiomasse, also die Menge, fliegender Insekten um 75 Prozentverringert. Von den 560 Wildbienenarten sind 41 Prozent in ihrenBeständen gefährdet."Um Bienen und Schmetterlinge zu schützen, muss Glyphosat vomAcker", sagt Gerald Neubauer von Campact. "Das Umweltbundesamt kanndie Zulassungen für Pestizide mit Glyphosat verhindern. Wir wollenFrau Krautzberger ermutigen hier nicht einzuknicken." Für Prof.Tscharntke ist dabei der Verzicht auf Glyphosat nur ein ersterSchritt bei der Umstellung auf eine Biodiversitäts-freundlicheLandwirtschaft.Die Zeit für ein schnelles Verbot läuft ab - als Symbol dafürerrichteten die Demonstrantinnen und Demonstranten vor dem Amt inDessau eine übergroße Sanduhr. Bis Dezember müssen das UBA und dasBundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) überdie Zulassung von 29 glyphosathaltigen Pestiziden entscheiden. Wenndie Behörden diese Produkte wieder zulassen würden, bliebe Glyphosatnoch bis mindestens 2023 in Deutschland in Gebrauch. Doch dasUmweltbundesamt kann die Zulassungen verhindern, wenn es allzunegative Auswirkungen auf die Artenvielfalt feststellt.Zusätzlich zu der Studie erhielt die Behördenchefin mehr als450.000 Unterschriften für ein nationales Glyphosatverbot. DieUnterschriften wurden gemeinsam von Campact und dem UmweltinstitutMünchen gesammelt.Links:Biodiversitätsverluste durch Glyphosat in Deutschland:https://campact.org/wildkrautDer Appell für ein nationales Verbot:https://www.campact.de/glyphosat/Pressekontakt:Svenja Koch, koch@campact.de, Tel.: 04231 957 590 (auch mobil)Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell