Glyphosat-Kompromiss mit schalem Beigeschmack / IVA kritisiert die stark verkürzte Laufzeit der neuen Wirkstoffgenehmigung

Frankfurt/Main (ots) - Die heute in Brüssel beschlosseneErneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat in derEuropäischen Union wird vom Industrieverband Agrar e. V. (IVA) zwarbegrüßt, der Wirtschaftsverband zeigte sich über die auf nur fünfJahre begrenzte Laufzeit allerdings enttäuscht. "Nach den Regeln derEU-Zulassungsverordnung 1107/2009 wäre eine Genehmigung von 15 Jahrenangebracht gewesen", so IVA-Hauptgeschäftsführer Dr. Dietrich Pradt.Glyphosat ist der weltweit am meisten verbreiteteHerbizid-Wirkstoff. Er zeichnet sich unter anderem durch rascheAbbaubarkeit und eine vergleichsweise geringe Toxizität aus.Glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel spielen eine wichtige Rolle inder konservierenden Bodenbearbeitung, bei der auf das Pflügenverzichtet werden kann. Das hilft, fossile Brennstoffe einzusparenund Böden vor Erosion zu schützen.In dem Bewertungsbericht, den die zuständigen deutschen Behördenim Auftrag der Europäischen Kommission erstellt hatten, wurde schonvor vier Jahren die Genehmigungsfähigkeit von Glyphosat festgestellt.Zuletzt hatte die europäische Chemikalienagentur ECHA aufVeranlassung der Kommission die Substanz bewertet und im Frühsommer2017 nochmals bestätigt, dass Glyphosat nicht krebserregend ist."Selten ist eine Substanz gründlicher untersucht und dann alsunbedenklich eingestuft worden. Leider konnten sich die nüchternenwissenschaftlichen Fakten in der öffentlichen Diskussion gegen dieschrillen Töne einer grotesk überzeichnenden Kampagne nichtdurchsetzen. Dass die Genehmigung nun auf fünf Jahre begrenzt wurde -ohne nachvollziehbare Begründung! -, hinterlässt einen schalenBeigeschmack", so Pradt.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der54 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Biostimulantien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.