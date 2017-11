Glyphosat: Erneut keine Einigung zwischen den Mitgliedsstaaten - Kommission muss nun umgehend handeln

Berlin/Brüssel (ots) - Die Mitgliedsstaaten haben beim Treffen desStändigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel(SCoPAFF) am 9. November über die Erneuerung der Zulassung vonGlyphosat abgestimmt, jedoch erzielte der Kommissionsvorschlag keinequalifizierte Mehrheit.Die erneute Vertagung der Abstimmung führt zu einer beispielslosenVerzögerung des Zeitplans, der für Zulassungsprozesse vonPflanzenschutzmittelwirkstoffen normalerweise üblich ist. Bereits imJuni 2016 wurde mit der Entscheidung zur Verlängerung der bestehendenGlyphosatzulassung um 18 Monate der Prozess weiter ausgebremst, umeine zusätzliche und außerordentliche Begutachtung durch dieeuropäische Chemikalienagentur (ECHA) zu ermöglichen. Der daraufbasierende Kommissionsvorschlag im Juli 2017 wurde dann noch weiterezwei Mal geändert.Die umfassenden Risikobewertungen des deutschen Bundesinstitutesfür Risikobewertung (BfR), der Europäischen Behörde fürLebensmittelsicherheit (EFSA) und der Europäischen Chemikalienagentur(ECHA) zeigen klar und deutlich, dass vom Wirkstoff Glyphosat keineunvertretbaren Risiken ausgehen. Die immensen Verzögerungen am Endedes Verfahrens sind Folge einer zunehmenden politischen Einflussnahmeauf den Zulassungsprozess.Ein zuverlässiges und berechenbares EU-Zulassungsverfahren ist dereinzige Weg, um für Pflanzenschutzmittelhersteller, Landwirte und dieanderen Anwender von Glyphosat die notwendige Rechtssicherheit zugewährleisten.Die Glyphosate Task Force (GTF*) bewertet die Situation alsdiskriminierend und unzumutbar. Das Unvermögen, den Zulassungsprozessangemessen und zeitgerecht durchzuführen, diskreditiert das Vertraueninnerhalb und außerhalb von Europa in den ordnungsgemäßen Verlauf vonZulassungsverfahren und gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit dereuropäischen Landwirtschaft. Entscheidungen dazu müssen durch unddurch wissenschaftlich begründet sein und dürfen nicht durchpolitischen Druck, den Medien oder Aktivisten beeinflusst werden.Die GTF fordert die Mitgliedsstaaten auf, dieser Gefahr zubegegnen, bevor es zu spät ist. Sie sollten dafür der erneutenZulassung von Glyphosat im Berufungsausschuss zustimmen, dererwartungsgemäß in nächster Zeit einberufen wird.Pressekontakt:Arbeitsgemeinschaft Glyphosat** | www.glyphosat.de |arbeitsgemeinschaft@glyphosat.deUrsula Luettmer-OuazaneTel.: + 49 (0) 4141 / 9204 280Mobil: +49 (0) 172 / 2670 562Dr. Thoralf KüchlerTel: +49 (0)33203 / 8525 54Mobil:+49 (0)173 / 7459 375*In der europäischen Glyphosate Task Force (GTF) arbeitenverschiedene Pflanzenschutzmittel-Unternehmen zusammen, die einengemeinsamen Antrag auf Wiederzulassung des HerbizidwirkstoffesGlyphosat in der Europäischen Union gestellt haben. Die GTF ist keinejuristische Person bzw. Rechtsträger.** In der Arbeitsgemeinschaft Glyphosat engagieren sich dieUnternehmen ADAMA Deutschland GmbH, Albaugh Europe Sarl, CheminovaDeutschland GmbH & Co. KG, Helm AG, Monsanto Agrar Deutschland GmbH,Nufarm Deutschland GmbH, Syngenta Agro GmbH. Die ArbeitsgemeinschaftGlyphosat ist ein informeller Zusammenschluss der Unternehmen undkeine rechtlich selbstständige Einheit.Original-Content von: Arbeitsgemeinschaft Glyphosat, übermittelt durch news aktuell