Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

Bickenbach (ots) - Das glutenfreies Kochen genussvoll undabwechslungsreich sein kann, zeigt das umfassende FREI VON Sortimentder Bio-Marke Alnavit. Dieses wird nun durch ein Trend-Produkt inglutenfreier Qualität erweitert - Bio "Couscous" Mais & Reis. Beliebtfür seine vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten gibt es Couscous nunauch für alle, die auf Gluten verzichten müssen oder möchten.Innovativ und blitzschnell zubereitet: glutenfreier Bio "Couscous"Einfach nur mit kochendem Wasser oder Brühe übergießen, ziehen lassenund fertig. Schneller als man "Glutenfrei kann so einfach sein."sagen kann, ist der Couscous schon zubereitet und bereit fürvielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ob orientalisch oder mediterran,kalt oder warm, süß oder herzhaft - der Bio "Couscous" Mais & Reisist ein wahrer Tausendsassa und eine Bereicherung für die glutenfreieKüche.Produktdetails:https://alnavit.de/produkte/produkt/detail/bio-couscous-mais-reis/Alnavit - natürlich wertvollAlnavit ist die Bio-Marke für natürlich bewusste Ernährung. Das2000 gegründete Unternehmen ist spezialisiert auf Produkte, die dasgesundheitliche Wohlbefinden unterstützen. Sorgenfreien Genuss vonmorgens bis abends ermöglicht die FREI VON Vielfalt: Sie umfasstgluten-, oft auch laktosefreie Lebensmittel, die so wenig Allergenewie möglich enthalten. Ein natürliches Plus an wertvollen Vitaminenund Mineralien bieten die Alnavit Alltagshelden durch ihre hoheNährstoffdichte: Vom Porridge, das reich an Zink ist, über denKnabbermix, der viel Eisen enthält, bis hin zu Protein Kugeln fürunterwegs. Eine Auswahl an hochwertigen Direkt- und Pflanzensäftenrunden das Sortiment mit über 100 Produkten ab. Alnavit steht fürNaturbelassenheit, transparente Deklaration und Bio- Qualität, dieüber die gesetzlichen Vorschriften hinausgeht.Pressekontakt:Lotte PeterKommunikationsmanagementtelefon: 06257 / 6481-137Mail: lotte.peter@alnavit.comwww.alnavit.comAlnavit GmbHDarmstädter Str. 6364404 BickenbachOriginal-Content von: Alnavit GmbH, übermittelt durch news aktuell