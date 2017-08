Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

Mainz (ots) -Ernährung als gefährliches Abenteuer: Überall lauern Produkte, dieangeblich krank machen. Vor allem das im Getreide vorkommende Glutenund die aus der Milch stammende Laktose stehen unter dem Verdacht,der Gesundheit zu schaden. Am Sonntag, 27. August 2017, 15.00 Uhr,beleuchtet die "planet e."-Sendung "Gluten & Co." im ZDF dieangeblichen "Feinde im Essen".Viele Hersteller von Nahrungsmitteln haben auf die Angst derKonsumenten reagiert und bieten gluten- und laktosefreie Produkte an.Der Umsatz von "Frei von ..."-Lebensmitteln steigt stetig. SelbstNahrungsmittel, die von Natur aus frei von Gluten und Laktose sind,werden als solche ausgelobt und teurer als solche ohne diesen Hinweisverkauft. Die Glutenunverträglichkeit, auch Zöliakie genannt, kommtbei rund einem Prozent der Bevölkerung vor. Ungeachtet dessen stieghierzulande der Umsatz mit glutenfreien Produkten innerhalb einesJahres um mehr als 20 Prozent. Im Jahr 2015 erreichte er 89 MillionenEuro. Als laktoseintolerant gilt nur etwa ein Fünftel der Menschen inDeutschland. Die Betroffenen vertragen keinen Milchzucker, da ihnenein Enzym zum Abbau dieses Zuckers fehlt. Doch 2015 lag der Umsatzmit laktosefreien Produkten bei 285 Millionen Euro - diese kaufenoffensichtlich auch viele Konsumenten, die Laktose gut vertragen.Überdies macht seit einiger Zeit die Weizensensitivität von sichreden. Eine Arbeitsgruppe der Uniklinik Mainz fand heraus, dassbestimmte Inhaltsstoffe des Weizens, die so genannten ATIs, beiMenschen mit chronischen Entzündungen, wie etwa Rheuma, zu einerVerschlimmerung der Beschwerden führen. Aber: Gesunden können dieseATIs nichts anhaben. Nichtsdestotrotz gerät insbesondere Weizen auchbei gesunden Menschen immer stärker in Verruf. Vor allem die modernenZüchtungen seien problematisch, so die Weizengegner. Wissenschaftlerder Universität Hohenheim kommen in ihren Untersuchungen zu anderenResultaten. Die "planet e."-Autoren Carsten Binsack und Birgit Hermesnehmen die Angst vor bestimmten Lebensmitteln unter die Lupe.Pressemappe: http://bit.ly/2va3tAChttp://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell