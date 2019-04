Gluskin Sheff: Müssen Sie jetzt handeln?

Für die Aktie Gluskin Sheff aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 09.04.2019, 02:00 Uhr, ein Kurs von 14,42 CAD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Gluskin Sheff auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Gluskin Sheff schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,95 % und somit 1,86 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,09 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Gluskin Sheff als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 15,08 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 4,89 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 14,38 CAD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Gluskin Sheff konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Gluskin Sheff auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.