Glücksspielexperten fordern strengere Aufsichten und Vollzugsinstanzen (FOTO)

Saarlands Ministerpräsidentin bezweifelt, dass eine grundsätzlicheÄnderung des bestehenden Regulierungssystems in Deutschland diepassende Lösung ist.Glückspiel ist ein besonderes Wirtschaftsgut, das aufgrund seinerSuchtgefahr einer konsequenten Regulierung bedarf. Die Berichte zuden jüngsten Skandalen rund um Steueroasen verstärken dieNotwendigkeit, gegen illegale Online-Glücksspielanbieter vorzugehen."Wir müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen derGlücksspielregulierung stärker an die Veränderungen, die das digitaleZeitalter mit sich bringt, anpassen", sagte die saarländischeMinisterpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer bei derPodiumsdiskussion zum Thema "Milliardenmarkt Glücksspiel: Kann diePolitik den Interessenkonflikt lösen?" Sie plädierte dafür,insbesondere den Vollzug gegen illegale Online-Glücksspiel-Anbieterzu stärken.Auf Einladung des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB)diskutierte Kramp-Karrenbauer, die seit Oktober dieses Jahres auchden Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz innehat, mitGlücksspielexperten über die problematischen Entwicklungen, die durchdie Glücksspiel-Liberalisierung entstanden sind. Moderiert wurde dasFachgespräch von Jan Willmroth, Redakteur bei der SüddeutschenZeitung. Mit solchen "LOTTO-Über-Kreuz-Gesprächen" bietet der DLTBein anerkanntes Dialogforum zu gesellschaftspolitischen Themen rundum das Thema Glücksspiel.Illegale Online-Casino-Angebote und Schwarzlotterien bringeninsbesondere Manipulations- und Geldwäschegefahren mit sich. Vorallem aber fehlt die Jugend- und Spielerschutz Kontrolle. Darin warensich die Experten einig.Die saarländische Ministerpräsidentin machte zu Beginn derPodiumsdiskussion zudem noch einmal deutlich, dass Glücksspiel nurfunktioniere, wenn mehr verloren als gewonnen wird. Dies schmälertletztendlich das Haushaltsbudget der Spieler und ihrer Familien undist mit Suchtgefahren verbunden, die zu erheblichen sozialen Kostenführen. Deshalb ist Glücksspiel ein besonderes Wirtschaftsgut, daseiner konsequenten Regulierung bedarf, so die Ministerpräsidentin."Gerade weil wir es im Glücksspielbereich mit einersozialschädlichen Situation zu tun haben, ist es vorteilhaft, wennder Staat besonders gefährliche Spiele in der eigenen Hand hält oderverbietet", betonte Prof. Dr. Markus Ruttig, Fachanwalt fürGewerblichen Rechtsschutz in der Kanzlei CBH Köln."Es ist ein bisschen vereinfacht zu sagen, der Vollzug seischuld", widersprach hingegen Prof. Dr. Tilman Becker, von derForschungsstelle Glücksspiel an der Universität Hohenheim. SeinerMeinung nach müssten Steuer- und Rechtsoasen geächtet werden; das istkeine Aufgabe des Vollzugs. Becker befürwortet, dass zunächst eineumfassende, leistungsfähige Glücksspielaufsichtsbehörde geschaffenwerden sollte, bevor Online-Casinos zugelassen werden.Online-Casinos überhaupt zulassen zu wollen, sei ein Irrweg, warfTorsten Meinberg, Federführer des Deutschen Lotto- und Toto-Blocks(DLTB) in die Runde ein. Seiner Meinung nach zerstören sie dasgeregelte Glückspiel. "Wir können kein Interesse an einerOnline-Zocker-Republik haben."Der EuGH müsse zum Beispiel mit dem Argument derManipulationsgefahr bei hochriskanten Online-Casino Glücksspielenüberzeugt werden, so der Jurist Dr. Walther Michl LL.M. von derUniversität München.Die vielschichtige Podiumsdiskussion machte deutlich, vor welchenHerausforderungen die nächste Ministerpräsidentenkonferenz im Februar2018 steht.Über den DLTB: Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist dieGemeinschaft der 16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in denBundesländern. LOTTO steht für Glück auf der Basis von Verantwortung.Unser vorrangiges Ziel ist es, das Spiel mit dem Glück zuermöglichen, gleichzeitig aber präventiv die Entstehung vonSpielsucht zu verhindern. Im staatlichen Auftrag orientiert sichunser Handeln nicht am Gewinnstreben, sondern ist vorrangig an derFörderung des Gemeinwohls ausgerichtet. Die Einsätze derSpielteilnehmer fließen zum weit überwiegenden Teil an dieAllgemeinheit zurück und finanzieren zahlreiche Projekte in denBereichen Soziales, Kultur und Sport.