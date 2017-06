Glücksspielbarometer 2/2017: Glücksspiel im Zerrspiegel

Bingen/Mainz/Wiesbaden (ots) - Wirtschaftskraft unterschätzt -Probleme überschätztDie aktuellen Ergebnisse des Glücksspielbarometers bestätigen dieRürup-Studie des Handelsblatt Research Instituts "DerGlücksspielmarkt in Deutschland". Die wirtschaftliche Bedeutung derGlücksspielbranche wird deutlich unterschätzt: 72 % der Bevölkerungunterschätzen die Anzahl der Beschäftigten (ca. 198.000) im Vergleichzur Pharma- und Möbelindustrie, ca. 50 % schätzen dieBeschäftigtenzahl nur auf die Hälfte oder weniger. Auf der anderenSeite wird der Anteil der Personen in der Gesamtbevölkerung, die ihrSpielverhalten am Spielautomaten nicht mehr unter Kontrolle haben,auf durchschnittlich 36 % geschätzt. Diese Schätzung liegt umungefähr das Hundertfache über dem tatsächlichen Wert von ca. 0,37 %(pathologisches Glücksspiel) der Bevölkerung, die laut einer Studieder BZgA* unter Spielsucht leiden.Für Dr. Daniel Henzgen, Bevollmächtigter der Geschäftsführung fürPolitik und Außenbeziehungen bei LÖWEN ENTERTAINMENT, erklären sichdie eklatanten Fehleinschätzungen so: "Die Häufigkeit undEmotionalität der Berichterstattung erwecken den Eindruck, es handlesich um ein zahlenmäßig sehr großes Problem, das einer drastischenAngebotsreduzierung bedarf. Es steht außer Frage, dass Spieler- undJugendschutz konsequent umgesetzt werden müssen. Allerdings geheneinige Regulierungs-Maßnahmen deutlich am Ziel vorbei, schädigen einevolkswirtschaftlich bedeutsame Branche und begünstigen illegaleAngebote. In der gesamten Thematik braucht es weniger Emotion undmehr Empirie."Für das Glücksspielbarometer wurden von der Smartcon GmbH in Mainzim Auftrag der LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH im Mai 2017 insgesamt 1.000Online-Interviews geführt. Die Stichprobe war dabei repräsentativ fürdie Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland.*Haß, Wolfgang & Lang, Peter (2016). Glücksspielverhalten undGlücksspielsucht in Deutschland. Ergebnisse des Surveys 2015 undTrends. Forschungsbericht der BZgA. Köln: Bundeszentrale fürgesundheitliche AufklärungDownload Handelsblatt Research Institut: "Der Glücksspielmarkt inDeutschland": http://ots.de/bPMDIPressekontakt:Kontakt Methode und AuswertungProf. Dr. Oliver KaulAcademic Board Smartcon GmbHoliver.kaul@smartcon.deMedienkontaktKESSLER! KommunikationsberatungJohannes Keßlerinfo@kessler-kommunikation.deKontakt LÖWEN ENTERTAINMENTMarkus Pingelmarkus.pingel@loewen.deOriginal-Content von: Gl?cksspielbarometer, übermittelt durch news aktuell