Glücksspielbarometer 1/2017 / Online-Glücksspieler vom Staat im Stich gelassen

Laut aktuellemGlücksspielstaatsvertrag ist Online-Glücksspiel in Deutschlandverboten. Nur wenige Ausnahmen mit einer Lizenz ausSchleswig-Holstein sind beschränkt auf dieses Bundesland zugelassen.Online-Spieler werden durch die Regulierungslücke im Stich gelassen,denn sie können nie genau wissen, ob sie sich durch die Teilnahmestrafbar machen oder sich höheren Ausfallrisiken durch unseriöseAnbieter aussetzen.Diese Situation spiegelt sich auch in den Ergebnissen desGlücksspielbarometers wieder: 36 % der Bundesbürger geben an, dasssie in den letzten 12 Monaten am Online-Glücksspiel um Geld,Poker/Black Jack/Baccara, Roulette oder einem Automatenspiel,teilgenommen haben. 27 % spielten dort Automatenspiele, 22 %Poker/Black Jack/Baccara und 18 % Roulette. Das Unrechtsbewusstseinist dabei kaum ausgeprägt. Nur 7 % wissen, dass Roulette oderPoker/Black Jack/Baccara im Internet illegal sind. Lediglich 5 %halten Automatenspiele im Internet um Geld für verboten. Alle anderensind überzeugt, dass Online-Glücksspiele entweder grundsätzlicherlaubt oder noch nicht staatlich geregelt sind.Während eine Vielzahl von legalen Spielhallen schon bald denAbstandsregelungen der Landesspielhallengesetze zum Opfer fallendürfte, ist Online-Glücksspiel überall und zu jeder Zeit verfügbar -ganz ohne jeglichen Verbraucherschutz. Je nach Spielform nutzenmaximal 50 % neben stationären Geräten auch Smartphone und Tablet, umihre Geldeinsätze online zu tätigen. Sie setzen dabei Geldbeträge vondurchschnittlich 18,42 EUR pro Spielsession.Für das Glücksspielbarometer wurden von der Smartcon GmbH in Mainzim Auftrag der LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH im Januar 2017 insgesamt 1004Online-Interviews geführt. Die Stichprobe war dabei repräsentativ fürdie Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik.