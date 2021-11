Glückspielkonzern Flutter senkt Prognose - Aktie kräftig unter Druck

DUBLIN (dpa-AFX) - Der irische Glücksspielkonzern Flutter kappt die Jahresprognose aufgrund steigender Kosten.



Die Sportergebnisse seien im Oktober zugunsten der Kunden ausgefallen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dublin bei der Vorlage seiner Quartalsumsätze mit. Zudem müsse der Konzern in den Niederlanden eine neue Lizenz beantragen und sich bis dahin aus dem Markt zurückziehen, da es regulatorische Änderungen gebe.

Das Management erwartet deshalb im Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 1,24 bis 1,28 Milliarden britischen Pfund (1,46 bis 1,5 Mrd Euro) exklusive dem USA-Geschäft. Bislang war eine Spanne von 1,27 bis 1,37 Milliarden Pfund genannt worden. Die Aktie fiel deutlich um rund sieben Prozent./lew/nas/jha/