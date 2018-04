Berlin (ots) -"Amelie rennt" von Tobias Wiemann, eine Kinokoproduktion unterrbb-Federführung, wurde am Freitagabend (27. April 2018) beimDeutschen Filmpreis 2018 als Bester Kinderfilm ausgezeichnet."Wir freuen uns riesig mit Tobias Wiemann und dem ganzen Team undgratulieren auch den verantwortlichen Redakteurinnen von rbb, SWR undHR zum Deutschen Filmpreis! Die turbulenten Dialoge und die witzigeErzählart haben schon viele Fans. Nun schafft es 'Amelie rennt' bisaufs höchste Treppchen für den deutschen Film. Ein Glücksmoment!",sagt rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus.Die Geschichte:Amelie (Mia Kasalo) ist 13, eine waschechte Großstadtgöre undwomöglich das sturste Mädchen in ganz Berlin. Amelie lässt sich vonniemanden etwas sagen, schon gar nicht von ihren Eltern, die sie nacheinem lebensbedrohlichen Asthmaanfall in eine spezielle Klinik nachSüdtirol verfrachten. Genau das, was Amelie nicht will. Anstatt sichhelfen zu lassen, reißt sie aus. Sie flüchtet dorthin, wo siegarantiert niemand vermutet: Bergauf. Mitten in den Alpen trifft sieauf einen geheimnisvollen 15-Jährigen mit dem sonderbaren Namen Bart(Samuel Geradi)."Amelie rennt" (Drehbuch Natja Brunckhorst, Regie Tobias Wiemann)ist eine Produktion von Lieblingsfilm GmbH in Koproduktion mit derHelios Sustainable Films GmbH, unter Federführung des rbb (Redaktion:Anja Hagemeier, Anke Sperl) mit SWR (Redaktion: Margret Schepers) undHR (Redaktion: Patricia Vasapollo). Entstanden im Rahmen derInitiative "LEUCHTSTOFF" von rbb und Medienboard Berlin-Brandenburg.Mehr im Internet unterhttp://www.rbb-online.de/leuchtstoff/filme/amelie-rennt.htmlhttp://www.deutscher-filmpreis.de/Pressekontakt:rbb-Presseteam, Tel. (030) 97993 -1201 und -12102.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell