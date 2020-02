"Ein Glücksfall in der Serienlandschaft": SAT.1 zeigt "Think Big!" und "Die Läusemutter" ab 7. Februar um 20:15 Uhr (FOTO)

Unterföhring (ots) - 3. Februar 2020: Wo lernt man seine besten Freunde kennen?Im Studium? In der Schule? Oder vielleicht in Untersuchungshaft? SAT.1 findet:Die besten Freunde gewinnt man bei gemeinsamen lustigen Abenden, z.B. in denFiguren der neuen Comedy-Serien "Think Big!" und "Die Läusemutter" ab 7.Februar, 20:15 Uhr, am neuen Fun-Freitag in SAT.1. Nicole (Hanna Plaß) hat inEbru (Yasemin Cetinkaya) ihre beste Freundin schon gefunden: In Think Big!"(Doppelfolgen, ab 20:15 Uhr) wollen die beiden waschechtenKöln-Chorweiler-Plattenbau-Girls eine Nagelstudiokette eröffnen. Um einenBusinessplan zu erstellen, geht Nicole sogar BWL studieren ... Die Presse zeigtsich bereits begeistert von der frechen Comedy-Serie. "Die Wortgefechte mitblasierten Dozenten und arroganten Kommilitonen sind ein Vergnügen", urteilttittelbach.tv. Hörzu hält "Think Big!" für einen "Glücksfall in der deutschen(Comedy-)Serienlandschaft" und TV TODAY meint: "Witzige Serie mit frischemGesicht". Um 21:15 Uhr geht es in SAT.1 vom Studium zurück in die Grundschule:Hannah (Pina Kühr) begegnet in "Die Läusemutter" an der neuen Schule ihrerTochter dem ganz normalen Grundschul-Wahnsinn. Als neue Mutter fängt sie auchnoch ganz unten in der Hierarchie der Elternjobs an: Hannah wird zur Mutter, diealle Kinder nach den Ferien auf Läuse untersuchen muss. Der Weser Kurier erkenntin "Die Läusemutter" viele Parallelen zum Alltag wider: "In der neuen Sitcom ...bekommen moderne Eltern und Pädagogen augenzwinkernd den Spiegel vorgehalten."Und Hörzu empfiehlt die Adaption des niederländischen Serienjuwels, weil "esnoch längst nicht genug freche und richtig lustige Comedy-Serien made in Germanygibt".SAT.1 zeigt "Think Big!" ab 7. Februar, immer freitags, 20:15 Uhr, inDoppelfolgen. Weitere Infos zu "Think Big!" Finden Sie hier:http://presse.sat1.de/Think-Big SAT.1 zeigt "Die Läusemutter" ab 7. Februar,immer freitags, 21:15 Uhr, ebenfalls in Doppelfolgen. Weitere Infos zu "DieLäusemutter" finden Sie hier: http://presse.sat1.de/Die-LaeusemutterPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SENathalie GalinaKommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 899507-1186 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comhttps://www.p7s1-pr.de/index.php/unit-fictionGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Michaela Tod, Dr. Martin Emele,Henrik Pabst, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4509371OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell