Glücksfall Mauerfall? / Umfrage Ipsos/Opaschowski: Deutsche ziehen positive Bilanz

Hamburg (ots) - Die Deutschen in Ost und West schätzen den Mauerfallmehrheitlich als positives Ereignis ein. Von den 57 Prozent im Osten und 54Prozent im Westen sind sogar 29 (Ost) bzw. 24 Prozentpunkte (West), die denMauerfall "sehr positiv" sehen. Nur etwa jeder siebte Bundesbürger (Ost: 14% -West: 15%) zählt sich zu den Kritikern, die den Mauerfall negativ beurteilen.Knapp ein weiteres Drittel der Bevölkerung in Deutschland (Ost: 29% - West: 32%)verhält sich bei der Einschätzung neutral, kann sich nicht zwischen positiveroder negativer Bewertung entscheiden.Nur wenige Jüngere urteilen negativEin Blick auf die Altersgruppen zeigt, dass auch jüngeren Menschen unter 34Jahren, die die Zeit vor dem Mauerfall nicht oder zumindest nicht bewusstmiterlebt haben, das Ereignis überwiegend positiv beurteilen (50%). Allerdingsliegt bei dieser Gruppe der Anteil der neutralen Einstufung mit 39 Prozent -gegenüber 32 Prozent im Bundesdurchschnitt - relativ hoch. Die Bilanz ist abereindeutig: Auf fünf Befürworter der Wiedervereinigung kommt bei den Jüngeren nurcirca ein Gegner.Bessergebildete und Einkommensstärkere urteilen positiverInsbesondere in Ostdeutschland hängt die Beurteilung stark von der formalenSchulbildung und noch stärker vom Einkommen der Bürger ab. Personen, die inHaushalten mit einem Nettoeinkommen von unter 1.500 Euro im Monat leben, sehenden Mauerfall deutlich kritischer als der Durchschnitt, 28 Prozent haben einenegative Meinung, gegenüber 27 Prozent, die positiv über den Mauerfall denken.Was zusammengehört: Warum der Mauerfall positiv bewertet wirdFür Befragte, die den Mauerfall positiv beurteilen, gibt es zwei Hauptgründe:Ein gemeinsames Deutschland und Freiheit. Vier von zehn ostdeutschenMauerfall-Befürwortern nennen den Freiheitsaspekt (41%) und meinen damit eherdie Freiheit, sich frei bewegen zu können und Reisefreiheit, alsMeinungsfreiheit. Im Westen steht der Einheitsaspekt im Mittelpunkt derBegründungen. Jeder zweite (52%) der Mauerfall-Befürworter äußert sich bei deroffenen Frage in diese Richtung (Deutschland gehört zusammen, die Grenze istweg, Wiedervereingung etc.). Im Osten begründen 38 Prozent ihre positiveBewertung mit diesem Argument.Mauerfallgegner: Wessis klagen über Kosten, Ossis über EinkommensunterschiedeBei den Gegnern des Mauerfalls unterscheiden sich die Begründungen deutlichstärker zwischen Ost- und Westdeutschen. Diejenigen, die den Mauerfall negativbeurteilen, beklagen in Westdeutschland vor allem die mit der Vereinigungverbundenen hohen Kosten und Steuern (33%) mit Aussagen wie "hat Milliardengekostet", "wir zahlen immer noch" etc. Jeder fünfte (20%) im Westen hadert mitder vermeintlichen Mentalität der Ostdeutschen ("haben nichts dazugelernt","sind nie zufrieden" etc.). Dem schließen sich allerdings auch 15 Prozent derOstdeutschen selbst an.Ansonsten sehen ostdeutsche Mauerfallgegner vor allem die immer noch bestehendenUnterschiede zwischen Ost und West hinsichtlich Einkommen und Renten kritisch.Jeder Vierte (25%) macht den Wegfall der Mauer auch für die Arbeitslosigkeit inseiner Region verantwortlich. In geringem Ausmaß werden im Osten auch die hoheKriminalitätsrate sowie die hohe Zahl der Ausländer beklagt. Bezogen auf dieGesamtbevölkerung in Ost und West liegen die Anteile dieser negativenBegründungen allerdings auf einem niedrigen Niveau.Methodensteckbrief:Repräsentative face-to-face Mehrthemenumfrage von 2.000 Personen ab 14 Jahren inDeutschland. Feldzeit: 02. bis 15. September 2019Vertiefende Broschüre zum Thema auf www.ipsos.de