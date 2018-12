München (ots) - Bei der Gala "Sportler des Jahres 2018" wurdeVinzenz Geiger am Sonntagabend zum "Newcomer des Jahres" gekürt.Die zum zweiten Mal vergebene Auszeichnung hatte dieGlücksSpirale-Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" gestiftet. Sie istmit je 8000 Euro für Geiger und dessen Heimatverein, den SC 1906Oberstdorf, dotiert. Der Nordische Kombinierer hatte 2018 bei denOlympischen Winterspielen in Pyeongchang Gold imMannschaftswettbewerb geholt.Überreicht wurden Geiger die beiden Schecks durch FriederikeSturm, Federführerin der GlücksSpirale im Deutschen Lotto- undTotoblock, sowie seinem Teamgefährten und Vereinskameraden JohannesRydzek, dem "Sportler des Jahres 2017"."Jung, sympathisch und schon Olympiasieger. Vinzenz Geiger hatunseren Preis für seine herausragenden Leistungen im Jahr 2018absolut verdient", kommentiert Friederike Sturm die Wahl des21-jährigen Allgäuers, der seinen Erfolg bescheiden kommentiert:" Esist immer noch ein bissle komisch, wenn der Ski-Nachwuchs mich alsOlympiasieger anspricht. Aber es ist auf jeden Fall ein schönesGefühl!"Friederike Sturm strich heraus, dass die GlücksSpirale demDeutschen Olympischen Sportbund (DOSB), den Landessportbünden und derDeutschen Sporthilfe eng zur Seite steht. "Seit ihrer Gründung imJahr 1970 hat die GlücksSpirale den deutschen Sport mit über einerdreiviertel Milliarde Euro unterstützt", so die Präsidentin von LOTTOBayern.Fotos zur honorarfreien Verwendung (Quelle: GlücksSpirale/Pressefoto Baumann) unter http://ots.de/3EY9MnPressekontakt:Oliver Albrecht (LOTTO Bayern): 089/28655-586Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell