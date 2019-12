München (ots) - Bei der Gala "Sportler des Jahres 2019" wurde Ruder-WeltmeisterOliver Zeidler am Sonntagabend zum "Newcomer des Jahres" gekürt.Die Auszeichnung hatte die GlücksSpirale-Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance"gestiftet. Sie ist mit je 8000 Euro für die Sportlerin und deren Heimatvereindotiert."In nur drei Jahren vom Leistungsschwimmer zum Ruder-Weltmeister. Ich freuemich, dass es mit Oliver Zeidler einen Athleten gibt, der mit seinemungewöhnlichen Weg ein echter Siegertyp ist und deshalb den Preis derSieger-Chance für das Jahr 2019 absolut verdient hat", kommentiert FriederikeSturm, die Federführerin der GlücksSpirale im Deutschen Lotto- und Totoblock,zufrieden die Wahl des 23-jährigen Studenten aus Dachau in Oberbayern. Imlaufenden Jahr feierte Zeidler neben dem WM-Titel auch noch seinen Sieg bei derEuropameisterschaft im Ruder-Einer.Friederike Sturm strich heraus, dass die GlücksSpirale dem Deutschen OlympischenSportbund (DOSB), den Landessportbünden und der Deutschen Sporthilfe eng zurSeite steht. "Seit ihrer Gründung im Jahr 1970 hat die GlücksSpirale dendeutschen Sport mit über einer dreiviertel Milliarde Euro unterstützt", so diePräsidentin von LOTTO Bayern.Deutschlands Spitzensportler nahmen nach der Gala am GlücksSpirale-Stand auf derSportivmeile im Kurhaus Baden-Baden übrigens gerne die Gelegenheit wahr, sichals treffsichere Dartspieler zu präsentieren. Dorthin hatte die GlücksSpiralezum Wettkampf mit Wurfscheibe und Pfeilen eingeladen.Pressekontakt:Oliver AlbrechtUnternehmenskommunikationPresse- und Öffentlichkeitsarbeit________________________________LOTTO BayernTheresienhöhe 1180339 MünchenTel.: 089/28655-586Mobil: 0174/3004722mailto:oliver.albrecht@lotto-bayern.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132477/4470662OTS: LOTTO BayernOriginal-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell