Glückliche Gesichter bei Santander - Bank spendet 110 000 Euro an wohltätige Organisationen (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -- Spende aus Santander Woche 2019 geht deutschlandweit an 34soziale Vereine- Mitarbeiter konnten Vereine als Empfänger vorschlagenBei strahlendem Sonnenschein waren heute zahlreiche Vertretersozialer Einrichtungen bei Santander in der Unternehmenszentrale zuGast, um Schecks in Höhe von bis zu 5 000 Euro für ihre kleinen undgroßen Projekte entgegen zu nehmen. Der Gesamtspendenerlös in Höhevon 110 000 Euro, den die Bankmitarbeiter während der Santander Woche2019 erreicht haben, kommt insgesamt 34 Vereinen im ganzenBundesgebiet zugute.Auch in diesem Jahr konnten Santander Mitarbeiter wiederVorschläge machen, wie und in welcher sozialen Einrichtung geholfenwerden soll. Oliver Burda, stellvertretender Vorstandsvorsitzenderbei Santander, zeigt sich von dem ehrenamtlichen Engagement derMitarbeiter beeindruckt: "Mit besonderer Freude unterstützen wirOrganisationen und Vereine, in welchen sich unsere Kollegen undKolleginnen persönlich engagieren."Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach,Hans Wilhelm Reiners, überreichte er heute die Spendenschecks. Dieserfügte begeistert hinzu: "Ehrenamtliche Arbeit, die so nachhaltig undverlässlich geleistet wird, ist in unserer schnelllebigen Zeit etwasBesonderes. Nicht nur der finanzielle Beitrag, sondern auch dietatkräftige praktische Unterstützung durch die Santander Mitarbeitervor Ort in Vereinen, Schulen und Kindergärten ist eine große Hilfe."Hiermit spielt er auf ein echtes Highlight der Woche an: den "Tag derTat", an dem auch in diesem Jahr bundesweit Mitarbeiter im Einsatzwaren, um gemeinnützige Organisationen und ihre Herzensprojektehandwerklich zu unterstützen.Während der alljährlich stattfindenden Santander Woche beteiligtesich eine Vielzahl von Santander Mitarbeitern weltweit anHilfsaktionen in öffentlichen und sozialen Einrichtungen. DerSpendenerlös kam vor allem durch das tolle Engagement der Mitarbeiterbei zahlreichen Events und Aktionen zustande, wie zum Beispiel demSantander-Marathon, dem Mitarbeiterturnier Santander Fußball Cup oderdem großen UEFA- und Borussia-Werbemittelverkauf.