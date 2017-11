'Glücklich und stolz': Macron begrüßt EU-Beschluss für Paris

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den EU-Beschluss für Paris als neuen Standort der europäischen Bankenaufsicht euphorisch begrüßt.



"Glücklich und stolz für unser Land", teilte der Staatschef am Montagabend via Twitter mit. Es handele sich um die "Anerkennung der Attraktivität und des europäischen Engagements Frankreichs". Die EU hatte zuvor entschieden, dass die europäischen Bankenaufsichtsbehörde wegen des Brexits von London aus in die französische Hauptstadt umziehen wird.

Frankreich wirft sich schon seit längerem mit voller Kraft ins Ringen um Brexit-Banker - als Wettbewerber der deutschen Bankenmetropole Frankfurt. "Wir wollen, dass Paris Europas Finanz-Hub Nummer 1 nach dem Brexit wird", lautet das Credo von Premierminister Edouard Philippe./cb/DP/he