GlucoMe hat jetzt CE-Zeichen für Technologie zur Entscheidungsunterstützung bei Diabetes

Decision Support System ("DSS") von GlucoMe personalisiertBehandlungsempfehlungen zur Sicherung einer optimalen oralenMedikamentenintensivierung (2. und 3. Linie) für Patienten mitTyp-2-Diabetes-mellitusYarkona, Israel (ots/PRNewswire) - Der Anbieter von digitalemDiabetes-Management, GlucoMe (http://www.glucome.com/), gab heutebekannt, dass sein neues Decision Support System ("DSS") dasCE-Zeichen erhalten hat. Das DSS ist eine zuverlässige,algorithmenbasierte, klinische Software zurEntscheidungsunterstützung, die Ärzten hilft, eine optimale oraleArzneimittelintensivierung für Patienten mit Typ-2-Diabetes Mellitus(T2DM) sicherzustellen.Diabetes ist eine fortschreitende Erkrankung und trotzRichtlinien, die eine Intensivierung der Medikamente innerhalb von3-6 Monaten nach der Erstbehandlung vorschreiben, wird sie oftverzögert. Dies kann zu einer schlechten Diabeteskontrolle und damitverbundenen gesundheitlichen Komplikationen führen. DSS von GlucoMeverwendet einen proprietären fortschrittlichen Algorithmus, der eineEchtzeit-Analyse von patientenspezifischen Daten ermöglicht, umÄrzten Behandlungsempfehlungen zu geben. Der Algorithmus entsprichtzu 100 % den international anerkannten Medikationsrichtlinien (ADA-und EASD-Richtlinienkonsens, 2018). Die Lösung von GlucoMe hilftdabei, die Lücke bei der Aufrechterhaltung der richtigenArzneimittel-Intensivierungsfristen zu überbrücken und Ärzte in dieLage zu versetzen, das Management von T2DM zu personalisieren und dieVersorgung zu verbessern.Die cloudbasierte/SaaS-Lösung von GlucoMe gelangte in Pilotstudienzu ähnlichen Medikamentenempfehlungen wie die Endokrinologen undübertraf die von Allgemeinmedizinern (GP), den Primärversorgern. DerAlgorithmus generierte Medikamentenempfehlungen, die zu 98 % inÜbereinstimmung mit den Empfehlungen der Endokrinologen und zu 82 %mit denen der Hausärzte waren."Die CE-Kennzeichnung ist ein großer Schritt nach vorn, um unsereVision zu verwirklichen, eine intelligente, durchgängige digitalePlattform zu schaffen, die ein effizientes und umfassendesDiabetes-Management ermöglicht", sagte Yiftah Ben-Aharon, CEO vonGlucoMe. "Gesundheitsdienstleister und Ärzte verfügen jetzt über einwertvolles und praktisches Instrument, das ihre Entscheidungsfindungerleichtert und ihnen dabei hilft, T2DM-Patientenbehandlungsplänebesser zu personalisieren. Die Verwendung des DSS wird eine bessereDiabetes-Kontrolle ermöglichen, indem sichergestellt wird, dass jederPatient rechtzeitig behandelt wird, und die mitDiabetes-Komplikationen verbundenen Kosten reduzieren."Das DSS von GlucoMe kann entweder in eine EHR-EMR-Software einesDrittanbieters integriert oder direkt über dieDigital-Diabetes-Management-Plattform von GlucoMe betrieben werden.Um ein privates Briefing mit dem Management und/oder eine privateDemonstration zu vereinbaren, senden Sie bitte eine E-Mail anmarketing@glucome.com.Über GlucoMeGlucoMe (http://www.glucome.com/) ist ein digitalesGesundheitsunternehmen, das eine umfassende digitale Lösung für dasDiabetes-Management modernisiert und vermarktet.Mit seinem neuen algorithmenbasiertenEntscheidungsunterstützungssystem, das relevante Diabetes-Datenanalysiert und medizinischen Teams Behandlungsempfehlungen gibt, istGlucoMe auf dem besten Weg, seine Vision zu verwirklichen, eineautonome Diabetes-Gesundheitsplattform zu bieten.Die GlucoMe-Lösung ermöglicht eine intelligente und kostengünstigePflege und Überwachung aus der Ferne, die die Diabetesversorgung fürPatienten, Pflegekräfte und medizinisches Fachpersonal rationalisiertund vereinfacht. Die Plattform integriert ein individuellesPatienten- und Populationsmanagement, das mit dem Ziel entwickeltwurde, Engagement und Compliance effizient zu erhöhen. DieKernarchitektur lässt sich schnell und einfach implementieren undermöglicht Unternehmen die einfache Skalierung bei gleichzeitigerBereitstellung hochwertiger Pflege.Die GlucoMe-Plattform umfasst ein kostengünstiges drahtlosesBlutzuckermessgerät, das mit einer einzigartigen patentiertenAudiokonnektivität arbeitet; eine mobile App, die mit iOS- undAndroid-Geräten kompatibel ist; die Digital Diabetes Clinic - einecloudbasiertes Diabetes- Überwachungs- undSteuerungsmanagement-Software für Organisationen und Fachleute imGesundheitswesen; und eine Kontrollzentrale, die eine datengesteuertePriorisierung und Verwaltung von Patienten und Populationenermöglicht.Weitere Informationen über GlucoMe finden Sie unterwww.glucome.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/923950/Glucome.jpgPressekontakt:Ofer Asifofer@glucome.com+972-52-300-0266Original-Content von: GlucoMe, übermittelt durch news aktuell