Glucagonrezeptor-Struktur eröffnet neue Möglichkeiten für die Entdeckung von Typ-2-Diabetes-Medikamenten

- Das komplexe Gefüge eines an ein Analogon seines endogenenLiganden gebundenen Klasse B-GPCR sorgt für neue Anreize in derGPCR-ForschungShanghai (ots/PRNewswire) - G-Protein-gekoppelte Rezeptoren(GPCRs, G protein-coupled receptors) der Klasse B spielen einewesentliche Rolle bei der hormonellen Homöostase und sind wichtigetherapeutische Ziele für eine Vielzahl von Erkrankungen, darunterauch Stoffwechselstörungen wie Typ-2-Diabetes. Die Rezeptorenbestehen aus einer extrazellulären Domäne (ECD) und einerTransmembrandomäne (TMD), die beide benötigt werden, um mit ihrenentsprechenden Peptidliganden zu interagieren und die nachgelagerteSignaltransduktion zu regulieren.Die Aktivierung des menschlichen Glucagonrezeptors (GCGR) durchseinen endogenen Liganden Glucagon löst während des Fastens dieFreisetzung von Glukose aus der Leber aus, und ist von daher einpotenzielles Wirkstofftarget für Typ-2-Diabetes.Kürzlich gelang es Wissenschaftlern vom Shanghai Institute ofMateria Medica (SIMM) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften inZusammenarbeit mit mehreren Forschungsgruppen in China, Dänemark,Kanada und den Vereinigten Staaten die Kristallstruktur von GCGR inKomplex mit dem Glucagon-Analogon NNC1702 zu bestimmen, was erstmalsmit hoher Auflösung die molekularen Details eines GPCR der Klasse Benthüllt, das an seinen Peptidliganden bindet. Zugleich offenbartsich hier unverhofft die strukturelle Komplexität, die dieRezeptoraktivierung steuert, was das Verständnis der Klasse B-GPCRSignaltransduktion erheblich erweitert. Die Studie wurde in Natureveröffentlicht.?Der Artikel imVolltext:https://www.nature.com/articles/nature25153?Die spannendste Erkenntnis dieser Studie ist, dass die als "Stalk"bezeichnete Linkerregion, die ECD und TMD des Rezeptors verbindet,und der erste extrazelluläre Loop signifikanteKonformationsänderungen durchlaufen, die zu einer deutlichenVeränderung der Relativen Orientierung zwischen der ECD und TMD desRezeptors führen, um die Peptidbindung zu ermöglichen und dieAktivierung des Rezeptors zu initiieren. Der Stalk kann darüberhinaus die Aktivität des Rezeptors durch Unterstützung derkonformativen Veränderungen der Rezeptor-TMD modulieren.Die Forscher führten eine Reihe von funktionellen Studien durch,bei denen sie unter anderem folgende Techniken anwandten: CompetitiveLigand Binding, Cell Signaling, Molekulardynamiksimulationen undDoppel-Elektron-Elektron-Resonanz (DEER)-Spektroskopie. DieErgebnisse belegen die GCGR-Struktur und bestätigenKonformationsänderungen des Rezeptors in verschiedenenFunktionszuständen."Die frisch enträtselte GCGR-Struktur hilft uns nicht nur, dieMechanismen der Signalerkennung bei GPCRs der Klasse B zu verstehen,sondern bietet auch die bisher genaueste Vorlage für auf GCGRausgerichtetes Drug Design, was neue Möglichkeiten in derArzneimittelforschung für die Behandlung von Typ-2-Diabeteseröffnet", sagte Teamleiterin und SIMM Professorin Dr. Beili Wu.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/624190/human_glucagon_receptor.jpg