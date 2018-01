Glosfer veranstaltete Infinity Project Unpacked-Event zur Präsentation von Blockchain-Anwendungen

Glosfer erläuterte die Planung und präsentierte den Fortschrittdes Infinity Projects. An interaktiven Ausstellungsständen erkundetenTeilnehmer die Anwendung von Blockchain im Alltag und imGeschäftsleben unter Einbezug der Landeswährung.Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Das Blockchain-UnternehmenGlosfer veranstaltete am 16. Dezember 2017 das Infinity ProjectUnpacked-Event in Seoul, Südkorea.Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen stellten GlosfersTechnologie und den Geschäftsverkehr des Unternehmens sowieFortschritt, Planung und Zeitplan des Infinity Projects vor.Teilnehmer hatten die Möglichkeit, praktische Erfahrungen an denSoft- und Hardwareausstellungsständen zu sammeln. So konnten sieerleben, wie Blockchain im Alltag zum Einsatz kommen kann. JederAusstellungsstand präsentierte inhaltliche Blockchain-Plattformen zuThemen wie:- Blockchain im Geschäftsleben- Blockchain in der Landeswährung- Blockchain visuell verstehen- Blockchain in der 6. Industrie- Blockchain für das Musikurheberrecht"Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Blockchain-Technologiealltagstauglich zu machen. Diese Veranstaltung bot uns die großartigeMöglichkeit, denjenigen, die sich für unsere Arbeit interessieren undsie unterstützen, unsere Erfolge zu präsentieren", erklärte TaewonKim, CEO von Glosfer. "Das, was wir sehen, hören und erleben, giltals die Zukunft der Blockchain-Technologie."Informationen zu GlosferGlosfer ist ein führendes Blockchain-Unternehmen aus Südkorea. DasUnternehmen bietet eine Open-Source-Plattform, die auf derBlockchain-Technologie basiert. Als ein Blockchain-Unternehmen derersten Generation in Südkorea hat Glosfer es sich zum Ziel gesetzt,durch seine Kryptowährungs-Handelsplattform PACKUTH sowieinternationale Überweisungsdienstleistungen seine Aktivitäten aufverschiedene Branchen auszuweiten, um so auch Inlandsmärktebeeinflussen zu können. Mit dem auf HYCON aufbauenden InfinityProject entwickelt und unterstützt das Unternehmen ein eigenesÖkosystem für Kryptowährung und liefert durch die Zusammenarbeit mitöffentlichen Institutionen einen Beitrag zur Schaffung einertransparenten und fairen Gesellschaft, die auf Blockchain-Technologieaufbaut.Jaehan Lee, Bina Cho, CreativeManager of Director GlosferMarketing +82-2-375-4620Glosfer glosfer@chrisnp.co.kr+82-2-6478-7000ljh@glosfer.comFoto - http://mma.prnewswire.com/media/624204/Taewon_Kim.jpgFoto - http://mma.prnewswire.com/media/624205/INFINITY_PROJECT.jpgOriginal-Content von: Glosfer, übermittelt durch news aktuell