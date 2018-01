Glosfer erstellt Genesis-Block für Kryptowährung HYCON

- Glosfer entwickelt mit Blick auf 3. Währungsgeneration nachBitcoin und Ethereum seine HYCON Blockchain-Technologie für denEinsatz in der realen Wirtschaft weiter.Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Das führende südkoreanischeBlockchain-Unternehmen Glosfer unter Leitung von CEO Taewon Kimmeldet, dass es den Genesis-Block seiner Kryptowährung HYCON am 4.Januar 2018 um 3:15 h morgens Ortszeit erstellt hat.Die genaue Uhrzeit ist von Bedeutung, da hier an dieKryptowährungs-Entstehungsgeschichte angeknüpft wird. SatoshiNakamoto hat den Genesis-Block von Bitcoin am 3. Januar 2009 um 18:15h erstellt. Der sogenannte "Genesis-Block" ist der erste, initialeBlock einer Blockchain. Man kann diesen Moment als Geburtsstunde derKryptowährung und gleichzeitig als den Anfang aller Blockchainsbezeichnen.Nach den Worten von Taewon Kim, CEO von Glosfer, kommt derErstellung des HYCON Genesis-Blocks große Bedeutung zu, da siezeitgleich mit der Schaffung des Genesis-Block von Bitcoin erfolgtist (die Zeitzone GMT liegt 9 Stunden hinter Seoul in dersüdkoreanischen Zeitzone), und er erklärt: "Wir haben den erstenSchritt auf dem Weg zur 3. Währungsgeneration nach Bitcoin gemachtund werden keine Mühen scheuen, um Technologien zu entwickeln, dieHycon in der realen Wirtschaft einsatzfähig machen und seinenBeliebtheitsgrad steigern".Glosfer hatte bereits im Vorfeld für Aufmerksamkeit gesorgt. Dieerste Runde des HYCON Initial Coin Offering (ICO) im heimischenkoreanischen Markt am 25. September 2017 konnte innerhalb von nuracht Stunden erfolgreich abgeschlossen werden, wobei das anfänglicheZiel der ICO-Frühphase von 3.500 Bitcoin (rund 13,9 Mio. USD zumdamaligen Stand) leicht übertroffen wurde.Das Unternehmen ist bestrebt, Blockchain-Technologien zuentwickeln, die sich in der Geschäftswelt und im täglichen Leben inden verschiedensten Bereichen, unter anderem Fintech, Kryptowährungin der realen Wirtschaft, Informationsmanagement-Technologie u.a.,direkt anwenden lassen. Glosfer hat dazu erst kürzlich am 16.Dezember 2017 erfolgreich das Infinity Project Unpacked Eventausgerichtet, eine groß angelegte Konferenz, an der mehr als 500Personen teilnahmen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden dieverschiedenen Anwendungen der neuen Technologie in der realenWirtschaft aufgezeigt.Informationen zu Glosfer:Glosfer ist ein führendes Blockchain-Technologie- undDienstleistungsunternehmen in Südkorea. Festverwurzelt alsBlockchain-Unternehmen der ersten Stunde ist Glosfer bestrebt, seineAktivitäten auf verschiedene Branchen auszudehnen, um durch denEinsatz innovativer Technologien und Dienstleistungen, darunter diePHP API Blockchain-Plattform PACKUTH und seine Online- undOffline-Kryptowährungs-Handelsplattformen, seine Präsenz auf demnationalen und internationalen Markt zu stärken. Das Unternehmen willmit seinem kommenden, auf HYCON aufbauenden Infinity Project seinKryptowährungs-Ökosystem etablieren und unterstützen, undgleichzeitig durch die Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutioneneinen Beitrag zur Schaffung einer transparenteren und fairenGesellschaft leisten, die auf Blockchain-Technologie aufbaut.Jaehan Lee, Manager of Bina Cho, CreativeMarketing Director Chris &Glosfer+82-2-6478-7000 Partners - Partner ofljh@glosfer.com Glosfer+82-2-375-4620glosfer@chrisnp.co.krLogo - https://mma.prnewswire.com/media/626347/GLOSFER__Creates_Genesis_Block_of_Cryptocurrency_HYCON.jpgOriginal-Content von: Glosfer, übermittelt durch news aktuell