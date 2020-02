"Gloomy Eyes": Innovatives und preisgekröntes VR-Erlebnis ab 14. Februar bei ARTE (FOTO)

Strasbourg (ots) - Das von ARTE koproduzierte VR-Projekt "Gloomy Eyes" nimmtNutzerInnen mit in die düstere Kleinstadt Woodland City, die aufgrund der nichtmehr aufgehenden Sonne von Menschen und Zombies bewohnt wird. Erzählt wird dieGeschichte des elfjährigen Zombies Gloomy, der nicht nur mit den üblichenProblemen Heranwachsender kämpft, sondern sich zudem noch in das MenschenmädchenNina verliebt.Das atemberaubende VR-Erlebnis in 3D-Animation spielt sich in 3 Kapiteln à 10Minuten ab und richtet sich sowohl an Jugendliche als auch an Erwachsene.Prominente Stimmen begleiten durch die Geschichte: Colin Farrell in derenglischen, Tahar Rahim in der französischen und Max Riemelt in der deutschenFassung. "Gloomy Eyes" ist ab Freitag, den 14. Februar 2020 in der360-Grad-Version unter www.arte.tv/gloomyeyes und in der "6 DOF"-Version(degrees of freedom) bei Oculus Rift und HTC Vive verfügbar."Gloomy Eyes" wurde auf internationalen Festivals mit zahlreichen Preisenausgezeichnet, darunter: Bestes VR-Werk (Annecy Festival 2019), Jurypreis fürbeste Narration (SXSW 2019), VR-Experience-Preis (Infinity Film Festival 2019),Goldene Maske (New Images 2019), Sandbox Immersive Festival 2019, Raindance2019, Bester VR-Kurzfilm (Anima 2019), B3 BEN Award, Buchmesse Film Award fürBest VR/AR/MR-Experience (2019)Gloomy EyesVR-Erlebnis von Fernando Maldonado und Jorge Tereso Szenario: FernandoMaldonado, Jorge Tereso und Santiago Amigorena ARTE France, Atlas V, 3DAR, Ryot,HTC Vive Originals, Viveport, mit Unterstützung von CNC, Unity, Sacem undRhône-Alpes Cinéma Argentinien, Frankreich 2019, 3 Kapitel à 10 Min.arte.tv/gloomyeyesDie Geschichte von "Gloomy Eyes" "Gloomy Eyes" spielt in Woodland City, einerkleinen Stadt mitten im Nirgendwo. Die Stadt ist in ewiges Dunkel getaucht, denndie Sonne geht aus Enttäuschung über die Menschen nicht mehr auf. In dieserDunkelheit erwachen die Toten und verlassen ihre Friedhöfe, sodass Zusammenstößezwischen Menschen und Zombies das tägliche Leben in Woodland City bestimmen. Derböse Priester Luis, der über die Stadt herrscht, möchte die Zombies einfangenund die Stadt von ihnen befreien. Seine Nichte Nina hingegen verliebt sich inden Zombiejungen Gloomy. Gemeinsam mit diesem versucht Nina, die Sonne zurücknach Woodland City zu holen und Gloomy vor der Jagd auf die Zombies zu schützen.Ein Virtual-Reality-ErlebnisNutzerInnen können aufgrund der VR-Technologie in die magische Welt von "GloomyEyes" regelrecht eintauchen. Es ist dabei möglich, das Geschehen ausverschiedenen Perspektiven zu verfolgen. Durch die wechselnden Handlungsortegehen NutzerInnen gemeinsam mit den ProtagonistInnen auf eine Reise, die siedurch die VR-Technik sogar räumlich wahrnehmen können. Auch wenn es eineZombiegeschichte ist, handelt es sich keineswegs um einen Horrorfilm. Diedüstere Atmosphäre bildet den Hintergrund für faszinierende bunte Details undviele verspielte Momente. Für das immersive Erlebnis wird eine VR-Brillebenötigt. Wer keine derartige Brille besitzt, kann "Gloomy Eyes" in derARTE-Mediathek als 360-Grad-Version erleben und mit der Maus steuern.Die AutorenJorge Tereso ist ein Regisseur und Digitalkünstler aus Buenos Aires. Errealisiert fiktionale Animationen sowie VR-Erlebnisse und interaktiveInstallationen. Als Partner von 3DAR Studios gewann er 2013 seinen ersten Preisfür den Kurzfilm "Shave It". Fernando Maldonado lebt seit 2008 in Buenos Airesund hat als 3D-Animationsexperte und Animationschef bei 3DAR an mehrerenvielfach ausgezeichneten Produktionen mitgearbeitet. Mit ihrer gemeinsamenArbeit möchten Tereso und Maldonado neue Möglichkeiten im Bereich der Animationausschöpfen."Gloomy Eyes" ist ab Freitag, dem 14. Februar 2020 in deutscher, englischer undfranzösischer Sprache in der 360-Grad-Version unter www.arte.tv/gloomyeyes undin der "6 DOF"-Version (degrees of freedom) bei Oculus Rift und HTC Viveerlebbar.Die erste Folge von "Gloomy Eyes" in seiner 360-Grad-Version zur Vorabsicht undBildmaterial zum Download sind auf dem ARTE-Presseportal (presse.arte.tv)verfügbar: https://bit.ly/2So0GBUPressekontakt:Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / Tel: +33 3 90 14 21 63 /@ARTEpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9021/4519206OTS: ARTE G.E.I.E.Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell